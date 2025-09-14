‚Porušování suverenity.‘ Kallasová odsoudila přítomnost ruských dronů v rumunském prostoru

Přítomnost ruských dronů v rumunském vzdušném prostoru je nepřijatelným narušením suverenity členského státu Evropské unie. Na síti X to v neděli napsala šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Incident se stal v sobotu a Kallasová ho označila za pokračující eskalaci, která ohrožuje bezpečnost regionu.

Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová

Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že nezodpovědné kroky Ruské federace představují další problém pro bezpečnost regionu a stabilitu v oblasti Černého moře. Obdobné incidenty podle něj poukazují na skutečnost, že Rusko nerespektuje mezinárodní právo, píše agentura AFP.

V sobotu do rumunského vzdušného prostoru pronikl ruský dron typu Geran, kvůli kterému vzlétly dva rumunské letouny F-16 a také dva spojenecké letouny Eurofighter Typhoon německého letectva.

Dron podle rumunského ministerstva obrany po dobu asi 50 minut kroužil v příhraniční oblasti na jihovýchodě Rumunska a pak u města Pardina opustil rumunský vzdušný prostor směrem na Ukrajinu. Dron neletěl nad obydlenými oblastmi, a nepředstavoval tak bezprostřední nebezpečí pro obyvatele rumunského území.

Rumunsko, které je členem EU i Severoatlantické aliance, sdílí s Ukrajinou asi 650 kilometrů dlouhou hranici. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 Rumunsko opakovaně zaznamenalo dopady úlomků ruských dronů na své území.

Tento týden také proniklo 19 ruských dronů do polského vzdušného prostoru, část z nich byla sestřelena.

