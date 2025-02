Poskytne Musk data výzkumníkům? V Německu by na nich chtěli zkoumat ovlivňování voleb, říká Koubský

Soud v Německu nařídil sociální síti X poskytnout data o příspěvcích jejích uživatelů dvěma organizacím. Ty se zabývají sledováním voleb a dodržováním lidských práv. „Může to především pomoci zpětně vyhodnotit, kdo výsledek voleb případně mohl ovlivnit tím, že něco sdílel na sociálních sítích,“ vysvětluje v pořadu Online Plus Českého rozhlasu Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Praha 10:22 23. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elon Musk | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

„Vyhodnocováním provozu sociální sítě, kdo tam co publikoval a jak velkou čtenost to mělo, se dá potom něco usuzovat o sociální dynamice země v období voleb,“ popisuje Koubský.

Organizacím má X poskytnout všechny veřejně dostupné údaje včetně dat v reálném čase, tedy příspěvky a metadata s nimi spojená, jako je počet lajků, sdílení a další údaje.

Koubský vysvětluje, že pomocí dat z X by se daly odhalovat některé koordinované pokusy o změnu názoru voličů třeba jako ty, které proběhly při nedávných prezidentských volbách v Rumunsku. „Nebo by se naopak třeba podařilo prokázat, že tam nic podobného ve významném měřítku neprobíhá, což by byla taky informace,“ poukazuje.

Síť X poskytnout data organizacím odmítá. Ještě před několika lety ale bylo poměrně běžné, že sociální sítě dávaly přístupy výzkumníkům, kteří na základě toho vedli různá sociologická šetření a podobně.

Průhlednější prostředí

„Není vyloučeno, že zejména americkým firmám, speciálně Elonu Muskovi, evropské požadavky už připadají nadměrné a přehnané, brání se jim jaksi z principu a nechtějí o tom podstupovat diskuse a spory. Myslím si ale, že opravdu pro všechny by bylo lepší, kdyby to prostředí bylo poněkud průhlednější,“ říká vědecký redaktor s tím, že i ze strany výzkumníků je nutné zajistit, že data nebudou zneužita a budou anonymizována.

Kdyby se někdo pokusil podobný výzkum v Česku před blížícími se parlamentními volbami, podle Koubského by to byl jistě dobrý nápad za podmínky, že by šlo o seriózní výzkumníky, kteří budou s daty umět naložit.

„A pokud tady má někdo tento úmysl, tak si myslím, že je nejvyšší čas se do toho pustit. Protože jak je vidět z Německa, je to na dlouhé lokte,“ dodává.

