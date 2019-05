Poslanci schválili sporný zákon o opravě Notre-Dame. ‚Ignorování všech pravidel,‘ zní kritika

Francouzští poslanci v noci na sobotu schválili po dlouhé debatě kontroverzní návrh právního rámce pro pětiletou rekonstrukci pařížské katedrály Notre-Dame, kterou v dubnu poškodil požár. Norma řeší především otázku správy finančních darů na obnovu chrámu. Paříž 7:42 11. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Katedrála Notre-Dame v Paříži po ničivém požáru. Na místě střechy je plachta, která chrání vnitřek stavby | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Kritiku odborníků i opozice ale vyvolává část normy, která dává vládě možnost v případně nutnosti obejít urbanistická, ekologická a památkářská pravidla nebo předpisy o veřejných zakázkách.

„Tento článek je z celého textu nejhorší. Navrhuje ignorování všech pravidel, aby šla (rekonstrukce) rychleji,“ prohlásil opoziční poslanec Marc Le Fur.

Katedrála vzplála 15. dubna a přišla o svůj krov a štíhlou věž. Prezident Emmanuel Macron poté uvedl, že by si přál, aby proslulá gotická památka byla obnovena do pěti let. To ale mnozí experti považují za nemožné.

Kritici tvrdí, že záměr šéfa Elysejského paláce je motivovaný především snahou opravit katedrálu do olympijských her v Paříži v roce 2024.

Francouzský ministr kultury Franck Riester ale podle agentury AFP ujistil, že vláda renovaci uspěchat nehodlá. Zvláštní právní rámec byl podle něj potřeba, protože situace je bezprecedentní. „Stavba, která nás čeká, je výjimečná, ambiciózní, jedinečná,“ dodal Riester.

Návrh zákona ještě zamíří do Senátu, který by se jím měl zabývat 27. května. Pařížská katedrála Notre-Dame už je od konce dubna plně chráněná před rozmary počasí. Střechu nahradila prozatimní plachta, kterou by do léta měla vystřídat nová, na ní bude podle list Le Monde fotografie původní střechy.

