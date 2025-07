‚Poslední co chcete, je vyhazovat rodinná alba.‘ Dobrovolníci v Texasu pomáhají s vyklízením domů

Jsme v základní škole v obci Hunt, která je přímo u řeky Guadalupe. Tady vznikl improvizovaný štáb dobrovolnické organizace Team Rubicon.

„Ve Spojených státech a také na ostrovech Portoriko a Guam má organizace přes 200 tisíc dobrovolníků. Když se něco děje, vždy se první aktivují lidé z místních organizací a když na řešení problému nestačí, ozvou se centrále s prosbou o pomoc. Jako teď v Texasu. Přijeli lidé z New Yorku, Kalifornie nebo Oregonu,“ říká člen organizace Thomas Brown.

„Jsme dobrovolnická organizace vojenských veteránů, ale jsme profesionálně vyškolení. Nedáme nikomu do ruky motorovou pilu, když neprošel naším výcvikem. Každý musí pracovat podle našich standardů. Musíme být schopní pracovat jako jeden celek, jako společenstvo,“ doplnil.

Je pravda, že muži a ženy v šedivých tričkách fungují jako mraveniště nebo včelstvo. Každý ví, co má dělat, a jsou neuvěřitelně efektivní. Pomáhají vyklízet a opravovat vyplavené domy těch, kdo na to nestačí. Měli malou pojistku, nebo nebyli pojištění vůbec.

Trauma po povodni

„Když si projdete takovým traumatem, to poslední, co chcete, je procházet vaším domem, který byl totálně zničený, a vyhazovat vaše oblečení nebo rodinná alba. Všechno je od bláta a smrdí to. A vy to nechcete udělat, protože jste přišli o všechno a máte přijít i o vzpomínky. Navíc je to strašně drahé vyvézt z domu metrovou vrstvu bahna. A proto přijdou lidi, kteří vynesou vaši ledničku, zničenou postel, gauč a pomohou vám začít s opravami,“ vysvětluje Thomas.

Zastavujeme v jednom z domů v obci Hunt a jdeme se podívat, jak tady pomáhají členové Rubicon Teamu. Pan T. J. MacAvoy má babičku, která pocházela z Chicaga a přišla z území současného Česka. Vede skupinu, která se stará o vyplavený dům. Dřevěná stavba naštěstí vydržela, ale voda sahala až dvacet centimetrů pod strop.

Aby ten dům mohl zase vyschnout, museli všechno vytahat ven, včetně lednic a postelí, matrací. Zkrátka veškerý nábytek je od bahna a muselo to jít ven. Protože stará paní by nezvládla dům odklidit sama, tak jí pomáhají dobrovolníci z Rubicon Teamu. Paní měla trauma, sotva si zachránila holý život.

Všechno harampádí je potřeba naložit na valník, k tomu je potřeba spousta silných rukou. Nakládají ho muži v šedých tričkách s nápisem Rubicon, za chvíli to zmizí odsud.

Některé domy přežily, některé už nejsou. Je tu vidět základová deska, na které kdysi stál dům. Dům tu je, ale stojí 30 metrů od základové desky, je celý pokroucený a už nepůjde dát zpátky.

