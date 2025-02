Pošta v USA přestala přechodně přijímat balíky z Číny. Dopadne to hlavně na zákazníky Temu a Shein

Pošta ve Spojených státech přechodně přestala přijímat balíky z Číny a z Hongkongu. V úterý to bez dalších podrobností uvedla na svém webu. Krok přichází poté, co americký prezident Donald Trump zvýšil cla na čínské zboží a čínští prodejci přišli o možnost posílat do USA méně hodnotné zásilky bezcelně. Peking po zveřejnění zprávy uvedl, že zváží opatření na ochranu čínských firem, podrobnosti k tomu ale nesdělil.

