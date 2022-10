Rusové přesunuli z Chersonu i ostatky knížete Potěmkina. Důkaz, že se stáhnou, tvrdí Britové

Ruská média tento týden informovala, že úřady v okupované Chersonské oblasti přesunuly z chersonské katedrály svaté Kateřiny ostatky knížete Potěmkina na levý břeh Dněpru. Stejně tak byl odvezen jeho pomník, jakož i pomníky dalších ruských historických postav: vojevůdce Alexandra Suvorova či admirála Fjodora Ušakova.

„Tento symbolický přesun Potěmkina a odchod civilistů pravděpodobně předznamenává ruský záměr urychlit stažení z oblasti,“ uvádí ve svodce britské ministerstvo obrany.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 October 2022



