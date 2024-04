Potrat jen do šestého týdne, potvrdil floridský soud. Povolil ale i referendum o větších interrupční právech

Floridský nejvyšší soud dal v pondělí zelenou omezení potratových práv. Nově se interrupce budou moct provádět pouze do šestého týdne těhotenství. Soud ale ve stejný den umožnil také konání referenda o rozšíření práva na přerušení těhotenství. A to společně s prezidentskými volbami. Podle amerikanisty Jiřího Pondělíčka je to může ovlivnit. „Může se zvednout volební účast liberálních voličů, pro které je otázka potratů silným motivátorem,“ míní. Praha 16:43 2. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstranti za právo na potrat pochodují směrem ke Kapitolu a Nejvyššímu soudu USA | Foto: Jemal Countess | Zdroj: Profimedia

Zákaz interrupcí po 6. týdnu těhotenství loni prosadil republikánský guvernér Floridy Ron DeSantis, nikdy ale nevstoupil v platnost. Zákon byl totiž napsán tak, aby začal platit až po rozsudku, který padl v pondělí.

Florida měla doposud poměrně liberální pravidla, byla proto i častým cílem žen z okolních států, které chtěly umělé přerušení těhotenství podstoupit. To se se začátkem května změní.

„Florida se se svým zákazem potratů po 6. týdnu podobá jižním státům podél pobřeží. Stejnou hranici mají v Georgii a Jižní Karolíně. V Severní Karolíně je zákaz až po 12. týdnu těhotenství. Naproti tomu zbytek Jihu praktikuje úplný zákaz potratů. Jde například o Alabamu, Tennessee a Mississippi,“ popisuje amerikanista Jiří Pondělíček z Katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Na podzim se ale celá situace může výrazně změnit. Floridský soud totiž zároveň umožnil referendum o novém dodatku ústavy, který by naopak přístup k potratům opět zjednodušil. Hlasování se navíc bude konat při příležitosti prezidentských voleb letos na podzim.

Motivátor pro liberály

Podle Pondělíčka bude mít referendum na volby vliv. „Může se zvednout volební účast liberálních voličů, pro které je otázka potratů silným motivátorem,“ míní. Neočekává ale, že by referendum mělo „dramatický efekt, jaký je pozorovatelný v mnohých doplňovacích volbách po celý Spojených státech, kde demokraté vyhrávají i v jinak bezpečně republikánských okresech“.

Florida byla v minulosti takzvaným swing state, voliči tedy nebyli jasně naklonění ani Republikánské, ani Demokratické straně. V současnosti je ale konzervativnější než dříve. V minulých prezidentských volbách ve státě vyhrál konzervativní kandidát Donald Trump o 3,5 procenta nad demokratem Joe Bidenem.

Mobilizace liberálních voličů je tedy pro Bidena klíčová. „Souboj Trumpa a Bidena na Floridě bude jistě díky velmi přísnému omezení potratů zajímavější. I malý posun by mohl Trumpovu pozici ohrozit,“ říká amerikanista.

Zrušení precedentu

Situace kolem práva na interrupci se v USA vyostřila v roce 2022. Nejvyšší soud tehdy zrušil precedentní rozsudek Roe vs. Wade, který ženám garantoval právo na potrat. Od té doby je rozhodování o interrupcích v režii jednotlivých států.

Většina Američanů přitom přísné zákazy nepodporuje. Pondělíček navíc upozorňuje, že mírná většina Američanů se staví i proti zákazu interrupcí po 15. týdnu těhotenství, který se umírněnější republikáni snaží propagovat jako kompromis.

„Je to zajímavý posun, protože ještě před zrušením Roe vs. Wade podle průzkumů společnosti Gallup většina dotazovaných podporovala právo na potrat přibližně do 12. až 15. týdne, ale po tomto termínu už začal mírně převažovat počet zastánců omezení,“ říká.

Aktuální situace tak může Bidenovi pomoci nejen na Floridě, ale i v celé zemi. „Demokraté na to zjevně spoléhají. Pokud by Biden vyhrál Floridu, pak by ho to výrazně přiblížilo k obhajobě, ale Trump by pořád jistou šanci získat nutných 270 volitelů měl,“ popisuje amerikanista.

„Je také třeba si uvědomit, že byť budou potraty pravděpodobně hrát významnou roli, nebude to zdaleka jediné důležité téma,“ dodává.