Potratová turistika v USA kvete. Můžou vás ale udat, že o možnosti interrupce jinde mluvíte, říká doktorka

Protesty zastánkyň práva na svobodné rozhodnutí ženy o jejím těhotenství nikde žádnou změnu nepřinesly. Obránci práva na ochranu počatého života v konzervativních amerických státech vítězí. Seriál Santa Fé 20:03 30. října 2024

V některých státech se lékaři bojí provádět ilegální interrupce v případě zdravotních komplikací a ohrožení zdraví nebo života matky. Ženy proto odjíždějí podstoupit gynekologický zákrok do liberálnějších států. Potratová turistika napříč Amerikou kvete.

„To není turistika, to je cesta, denní. Turistika pro mě znamená, že to děláte, protože máte čas a něco děláte. Tady to je každý den. Někdo musí odletět nebo odjet někam jinam,“ říká lékařka z Texasu Caroline Adam. Pro Texasanky jsou nejbližší zdravotnická zařízení provádějící interrupce v sousedním Novém Mexiku.

„Klinika Freedom Care v příhraničním městě Hobbs v Novém Mexiku je ukrytá ve čtvrtém patře administrativní budovy. Schůzku tam si ale není možné domluvit. Telefonní záznamník je stále plný.

Podle ceníku na webu kliniky přijde interrupce v přepočtu na šestnáct až devatenáct tisíc korun. Doktorka Caroline Adam vysvětluje, jak se ženy do kontaktu s interrupční klinikou dostanou.

„Máme centra v Novém Mexiku, v Coloradu, v Kalifornii, v Bostonu, kde se postarají o naše pacienty,“ vysvětluje. Pacientům ale poradit nesmí.

„Teď je takový hrozný zákon, že vás kdokoliv může udat, kdekoliv, na kterémkoliv soudním místě, když jenom slyšel, že o tom mluvíte, anebo když se ten pacient jenom zmíní, že o tom uvažuje. Takže když máme pacientky, které opravdu potřebují potratit, tak se jim vždycky musí vysvětlit, že o tom nemůžou mluvit,“ pokračuje.

„Sami si musí udělat ten kontakt. Ale my jim dáme možnost telefonních čísel, kde si ten kontakt můžou udělat. A potom, až udělají ten kontakt, tak pošleme dokumenty. Je to taková Švejkovina. Člověk prostě napíše do chorobopisu, že pacientka jde na druhý posudek do Bostonu. A přijede buďto s mrtvým dítětem, nebo dítě už ztratila cestu,“ dodává.

„Je to velmi těžké. Ale když je opravdu nemocná, tak pak jsou to jiné procesy. Máme povolení, abychom to dokončili, aby nám nezemřely ženy. I tak nám zemřela jedna žena v Texasu, v místě, kde se doktoři báli. A když už se rozhodli ji někam poslat, bylo pozdě. To by se nemělo nikde stát. Rozhodně nechceme, aby žádná žena zemřela,“ vysvětlila obavy lékařů z tvrdých protiinterrupčních zákonů doktorka Caroline Adams.