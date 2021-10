Lékaři bez hranic: 23 tisíc žen ročně umírá po potratech. Pomohl by přístup k antikoncepci

Podle Lékařů bez hranic jde o zhruba 25 milionů nebezpečných potratů ročně. Z toho 97 procent se týká žen a dívek v rozvojových zemích. Ty navštěvují třeba nelegální kliniky, vyhledávají nevyškolené léčitele nebo užívají různé lektvary a vývary.

Přibližně 23 tisíc žen potom umírá a další si do života odnáší krátkodobé i trvalé následky. Mohou třeba chytit infekci nebo už po zákroku nemůžou znovu otěhotnět.

„Takový případ se stal třeba v Kolumbii. 19letá dívka tam otěhotněla se svým přítelem, který byl násilnický. Rozhodla se pro potrat na klinice provozované načerno. Tam jí v osmém týdnu těhotenství řekli, ať přijde později, až bude plod větší a oni ho tak mohli snadněji vytáhnout. Což je samozřejmě z lékařského hlediska nesmysl,“ popsala Nikola Tenevová z Lékařů bez hranic.

To je jeden z mnoha příběhů, který zaznamenávají pracovníci Lékařů po celém světě. Ženy nepodstupují přerušení těhotenství jenom kvůli soužití s tyranem, ale také ze zdravotních důvodů, z důvodů špatné životní situace. Dítě by třeba neuživily, nebo mají už několik dětí a zajištění zázemí pro další by bylo obtížné. Jde ale také o ženy, které byly znásilněné, což je stigmatizuje a rodina a komunita by je zavrhla.

Přístup k antikoncepci

Ženy a dívky by měly mít přístup k prevenci, tedy antikoncepci, ale taky lékařské péči, tedy i zařízením, kde umělé přerušení těhotenství provádí. Organizace pak v projektech používá celou řadu antikoncepčních metod.

„Mohou to být podkožní implantáty, nitroděložní tělíska, prášky, injekce, ale taky kondomy. Lékaři bez hranic často pracují v místech zasažených válečným konfliktem nebo jinou krizí. Snaží se proto vést ženy, ale i celé komunity, aby si s těmito situacemi uměly poradit samy. Jen v této oblasti organizace v této oblasti poskytla přes 430 tisíc konzultací,“ informovala Tenevová.

Ženám také poskytují třeba potratové pilulky, které se používají už 30 let, jsou bezpečné, ale velká část žen o nich neví. Za stejně důležité ale považují také sexuální výchovu a včasnou péči v případě komplikací.

Těhotenství školou povinných

Důležitým faktorem je také fenomén předčasného těhotenství školou povinných dívek, což nepříznivým způsobem ovlivnila celosvětová pandemie. Podle evangelické křesťanské neziskové organizaci World Vision International se předčasné těhotenství může týkat až jednoho milionu dívek v Africe.

Podle organizace se dívky ve věku 15 až 19 let uzavřením škol často vyskytly v prostředí, kde byly víc vystavené možnému sexuálnímu kontaktu – ať už dobrovolnému nebo nedobrovolnému. Zákony některých zemí ale následně zakazují nebo zakazovaly výuku těhotných dívek. Taková nařízení třeba platila v Sieře Leoně, Malawi nebo třeba Gabonu, dodnes ale platí třeba v Tanzánii nebo Ugandě.

Zákonné opatření

Umělé přerušení těhotenství podstupují ale i ženy v zemích, které vlády omezují nebo dokonce zpřísňují přístup k odbornému lékařskému zákroku. Například v Polsku je od 27. ledna 2021 umělé přerušení těhotenství povolené jen v případě, že ženu ohrožuje na fyzickém zdraví, nebo pokud je výsledkem znásilnění nebo incestu.

Podstoupení zákroku je tak téměř nemožné a zpřísnění zákona doprovázely masové protesty části obyvatel země i lidskoprávních organizací. Přístup k zákroku zpřísnil taky americký Texas a další tamní státy o tom uvažují.

Naopak opačným směrem, tedy legalizací potratů, se vydalo třeba San Marino, které přerušení těhotenství zakazovalo na základě 150 let starého zákona. O legalizaci výkonu rozhodli lidé v referendu na konci září.