Rok vězení a pokuta dva miliony - takový trest hrozí v Jižní Koreji ženě, která podstoupí potrat. Umělé přerušení těhotenství tu už přes 60 let zakazuje přísný zákon. Teď se to možná změní. Ústavní soud začal koncem května jednat o tom, zda zákon prohlásit za protiústavní, a vyjít tak vstříc stále silnějšímu tlaku veřejnosti. Stojí za tím stížnost odsouzeného lékaře. Ale zdaleka nejde jen o ni.

Jak že to chodí v populárních korejských telenovelách? Mladou lásku zkalí nečekané těhotenství a hněv zlotřilé mužovy matky, která si pro svého chlapce představovala někoho úplně jiného a nechtěnou snachu ponouká k potratu.

Dívka však raději obětuje svůj cit k milému, aby nemusela obětovat své dítě. Prchá daleko, porodí v ústraní a dlouho zápolí sama, dokud ji osud znovu nesvede dohromady s otcem dítěte. Ten prohlédne a opět se do ní zamiluje; možná ještě silněji než poprvé, protože ho oslnila její vůle a statečnost.

Takové klišé!, ušklíbnete se. Křiklavá červená knihovna. Jenže tou červenou se vinou pořádně temné tóny. V konzervativní korejské společnosti není úděl svobodné matky ničím, čím by se žena pyšnila. Je to hanba, o níž se raději mlčí. Cejch. A kdyby se mu to těhotné děvče chtělo vyhnout a nátlaku matky milého přece jen podlehlo? Spáchalo by zločin.

Milion potratů ročně?

Tady už ovšem nejsme na televizní obrazovce, ale v realitě. Potrat je v Jižní Koreji zločinem už mnoho desítek let – říká to zákon, který tehdy mladičká Korejská republika přijala v roce 1953. Existují výjimky, pochopitelně. Těhotenství lze uměle ukončit, pokud hrozí vážné zdravotní komplikace u matky či dědičné choroby u dítěte, a interrupce je zákonnou cestou i v případě otěhotnění v důsledku znásilnění nebo incestu. Tedy do 24. týdne těhotenství.

Ono to ale samozřejmě neznamená, že Jihokorejky na potrat nechodí. Mějme na paměti, že je tu řeč o zemi, která je prosycená konfuciánstvím a dodnes na něm lpí pevněji než jeho kolébka Čína. O zemi, kde nutnost povít chlapečka podnítila řadu metod, jak se „podomácku“ zbavit nechtěné holčičky. Anebo zkrátka nechtěného potomka, ať už je důvod jakýkoli: rodinná či osobní situace, kariérní tlak, peníze.

ZÁKONÍK O POTRATECH Otázce potratu se věnuje 27. kapitola trestního zákoníku Korejské republiky, a to v článcích 269 a 270. Doslova stanoví, že:



"Článek 269 (Potrat)

(1) Žena, jež sama sobě provede potrat prostřednictvím užití léků nebo dalších prostředků, bude potrestána odnětím svobody ne delším než jeden rok či pokutou nepřesahující dva miliony wonů.

(2) Opatření odstavce (1) se vztahuje také na osobu, která ženě provede potrat na její žádost či s jejím souhlasem.

(3) Osoba, jež v důsledku spáchání zločinu uvedeného v odstavci (2) způsobí ženě zranění, bude potrestána odnětím svobody ne delším než tři roky. Jestliže v důsledku spáchání zločinu uvedeného v odstavci (2) způsobí ženě smrt, bude potrestána odnětím svobody ne delším než sedm let. Článek 270 (Potrat provedený lékařem atd.; Potrat bez souhlasu)

(1) Lékař, herbalista, porodní bába či lékárník, který ženě provede potrat na její žádost či s jejím souhlasem, bude potrestána odnětím svobody ne delším než dva roky.

(2) Osoba, jež ženě provede potrat bez její žádosti či souhlasu, bude potrestána odnětím svobody ne delším než tři roky.

(3) Když žena v důsledku zločinu uvedeného v odstavcích (1) či (2) utrpí zranění, bude (vinná osoba) potrestána odnětím svobody ne delším než pět let. Když zemře, bude (vinná osoba) potrestána odnětím svobody ne delším než deset let.

(4) V případě předchozích tří odstavců bude (viníkovi) zároveň odňata kvalifikace na dobu ne delší než sedm let."

A těch nechtěných dětí je dnes v Jižní Koreji víc než těch, které se narodí. Korejská společnost porodníků a gynekologů odhaduje, že potrat ročně podstoupí až milion Jihokorejek. Navzdory zákonu, který umělé přerušení těhotenství kriminalizuje.

Což by, zákon-nezákon, znamenalo zhruba 3000 interrupcí denně. Jiná čísla jsou skromnější. Třeba ministerstvo zdravotnictví před osmi lety uvedlo, že počet interrupcí klesl z 342 tisíc v roce 2005 na 168 tisíc. Ale jak přesné jsou vládní statistiky, když se potraty provádějí pokoutně?

Místo louhu tajemství na klinice

Málokterá Korejka dnes vypije louh nebo sama sebe zraní, aby o plod přišla. Místo toho vyhledávají konkrétní lékaře a kliniky, o kterých vědí, že zákrok provádějí. Najít taková zařízení přitom nebývá jednoduché. Tam, kde se na Západě celkem otevřeně diskutuje, korejská tradice velí mlčet – ať už jde o potraty, nebo o sexualitu obecně.

Ani kolem samotného zákona proto nemají všichni jasno. „O protipotratovém zákonu jsem toho předtím moc nevěděla. Myslela jsem si, že v raném stádiu těhotenství můžete (na potrat) jít,“ vzpomínala loni Kim Un-hi. Popsala také, jak osaměle se cítila, protože se o svém nechtěném těhotenství bála mluvit. A jak těžké bylo najít ochotného doktora.

Protipotratový zákon Korejské republiky pamatuje i na lékaře. Provinilým ženám hrozí rokem vězení a pokutou dva miliony wonů (41 500 korun, pozn. red.) Zato odborník, který těhotenství přeruší, čelí dvojnásobnému trestu (v případě újmy na zdraví ještě delšímu) a zákazu činnosti – viz box vpravo.

Květen u ústavního soudu

Nutno říct, že zákon není přísně vynucován a z těch mnoha desítek tisíc potratů, které se v Jižní Koreji každoročně provedou, jich u soudu skončí zhruba jen deset. Ale někdy se z nich stane velká kauza – tak jako u lékaře, který byl odsouzen za provedení 69 interrupcí mezi lety 2013 a 2015. A právě jeho případ tento měsíc způsobil, že se o potratech v Jižní Koreji rozhořela živá veřejná diskuse.

Zmíněný doktor totiž letos v únoru podal stížnost k ústavnímu soudu. Tvrdí, že protipotratový zákon ohrožuje zdraví žen a omezuje jejich právo na sebeurčení a svobodu volby, a žádá, aby soud stanovil, zda je tato legislativa v souladu s ústavou. Ústavní soud v této věci poprvé zasedl tento čtvrtek. A demonstrantky před jeho budovou v Soulu dokázaly, že odsouzený lékař zdaleka není jediným protivníkem zákona.