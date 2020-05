Přiznání na smrtelné posteli. Američanka popsala, jak se za peníze stala zapřisáhlou odpůrkyní potratů

Američanka Norma McCorveyová, která stála u legalizace potratů ve Spojených státech, se v dokumentárním pořadu natočeném před její smrtí v roce 2017 přiznala ke lži, když tvrdila, že se z přesvědčení přidala k hnutí odmítající interrupce. Za důvod, proč později vystupovala proti potratům, označila to, že za to byla placena, napsala v noci na středu agentura Reuters. Dokument, kde hovoří o přiznání na smrtelné posteli, bude odvysílán v pátek. Washington 8:56 20. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Američanka Norma McCorveyová (na snímku v roce 2011), která stála u legalizace potratů ve Spojených státech, se v dokumentárním pořadu natočeném před její smrtí v roce 2017 přiznala ke lži, když tvrdila, že se z přesvědčení přidala k hnutí odmítající interrupce | Zdroj: Profimedia

Umělé přerušení těhotenství Nejvyšší soud v USA legalizoval 22. ledna 1973. Velká bitva za legalizaci začala v roce 1969, kdy McCorveyová pod ochranným pseudonymem Jane Roeová podala u soudu v Texasu žádost o potrat, který jí ale nebyl umožněn. Argumentovala tím, že se stala obětí znásilnění.

Případ, ve kterém stát Texas zastupoval prokurátor Henry Wade, se nakonec dostal před Nejvyšší soud USA, kde McCorveyová sice dosáhla svého, ale vzhledem k délce soudního řízení se dítě narodilo dřív, než byl vynesen rozsudek povolující potrat.

McCorveyová se později stala důraznou odpůrkyní potratů. Byla rovněž autorkou petice, která neúspěšně žádala Nejvyšší soud USA, aby verdikt v případě Roeová versus Wade zrušil.

„Vzala jsem si jejich peníze a oni mě postavili před kamery a řekli mi, co mám říkat,“ vypověděla McCorveyová o tom, jak se stala odpůrkyní potratů. „A dělala jsem to dobře. Jsem dobrá herečka. Samozřejmě, že nyní nehraji,“ poznamenala.

K potratům v dokumentu řekla, že pokud o něj nějaká mladá žena stojí, je to její volba. „Moje věc to není. Proto se to nazývá volby,“ dodala.

Dokument nazvaný AKA Jane Roeová, který měli možnost novináři předem zhlédnout, pojednává o problematickém mládí McCorveyové, jak se stala symbolem boje za právo na potraty a jak později v 90. letech změnila názor, nechala se pokřtít a vystupovala proti interrupcím. Snímek byl natočen v posledních měsících jejího života, zemřela v Texasu v roce 2017 ve věku 69 let.

Reverenda Roberta Schencka, který jako jeden z evangelických pastorů s McCorveyovou pracoval, když přijala víru, byl očividně šokován, když mu v rámci dokumentu její výpověď byla ukázána. Schenck přiznal, že protipotratové hnutí zneužilo její slabiny a že McCorveyová dostávala zaplaceno za účast na kampaních proti umělému přerušení těhotenství.

„To, co jsme s Normou udělali, bylo mimořádně neetické,“ řekl Schenck. „Je to venku,“ dodal. Později v blogovém příspěvku uvedl, že doufá, že lidé se na dokument podívají. „Uvidíte mou hlubokou lítost nad tím, jak vůdci hnutí včetně mě s Normou špatně zacházeli,“ citoval Reuters Schenckův příspěvek.