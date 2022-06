Deset let vězení a až dva miliony korun pokuta. Lékařům v Louisianě hrozí za potraty tvrdé tresty

Guvernér amerického státu Louisiana John Bel Edwards podepsal zákony zpřísňující postih za interrupce. Nově bude hrozit lékaři, který ji provede, až deset let za mřížemi. Novely právních předpisů vstoupí v platnost, pokud Nejvyšší soud Spojených států zruší precedens, který zaručuje právo na umělé přerušení těhotenství na federální úrovní. Informace o tom, že soud takový krok chystá, unikly do amerických medií v květnu. Baton Rouge 17:17 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženy protestující proti tvrdým postihům za potraty | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Zákony, které přijal parlament státu Lousiana, zavádějí pokutu až 100 tisíc dolarů, tedy přes dva miliony korun pro lékaře, který by se podílel na umělém přerušení těhotenství. Do vězení může jít až na deset let.

Přibližně milionová pokuta hrozí těm, kdo by rozesílali takzvané potratové pilulky poštou nebo je jinak distribuovali.

Zákon přitom uznává legálnost interrupce jen v případě ohrožení života matky. Nepřipouští ji v případě znásilnění nebo incestu.

Guvernér John Bel Edwards je sice členem Demokratické strany, ale řadí se k jejímu konzervativnímu křídlu.

Podobné zákony kriminalizující interupce už přijalo několik států ovládaných Republikány exprezidenta Donalda Trumpa. Ty také čekají, jestli americký Nejvyšší soud v létě rozhodne o zrušení celostátně zaručeného práva na interupci.