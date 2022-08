Potraty v USA omezuje také Severní Karolína. Soud je zakázal po 20. týdnu těhotenství

Potraty v Severní Karolíně již nejsou legální po 20. týdnu těhotenství, výjimku mají jen závažné zdravotní obtíže, rozhodl ve středu soudce William Osteen. Dosud zde byly potraty možné až do okamžiku, kdy byl plod životaschopný, tedy zhruba 24. až 28. týden těhotenství. Severní Karolína byla dosud útočištěm pro zájemkyně o ukončení těhotenství ze sousedních států, ve kterých platí přísnější omezení, uvedla agentura AP. Raleigh (USA) 6:46 18. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Spojených státech se demonstruje za práva na potrat | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Ústavní právo na potrat napříč celými Spojenými státy garantoval precedens Nejvyššího soudu z roku 1973 známý jako Roeová versus Wade, jenž stanovil federální právo na ukončení těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Pětice konzervativních členů devítičlenného soudu však regulaci potratů v červnu vrátila do rukou amerických států.

Demokratický guvernér Severní Karolíny Roy Cooper podporuje právo na potrat a případné návrhy na jeho omezení, které by podali republikánští zákonodárci, byl připraven vetovat. Lídři místních republikánů se proto obrátili přímo na soudce.

Předvolební debaty

Potratové zákony se staly jedním z klíčových témat před listopadovými volbami. Osteenovo rozhodnutí podle AP přilévá olej do ohně před blížícími se volbami.

Republikáni v Severní Karolíně budou v listopadu usilovat o získání dalších pěti křesel, která by jim zajistila většinu v zákonodárném sboru a možnost zvrátit veto demokratického guvernéra. Demokraté naopak bojují o zachování moci pro Coopera, píše AP.

Pokud by republikáni ve volbách uspěli, prosazovali by další omezení potratů. Republikánský předseda severokarolínské Sněmovny reprezentantů Tim Moore v červenci uvedl, že by chtěl zakázat potraty od okamžiku, kdy je možné zachytit srdeční aktivitu plodu. To bývá u většiny žen zhruba v šestém týdnu těhotenství.

Guvernér Cooper už na začátku července podepsal nařízení, které chrání pacientky, jež podstoupily interrupci mimo stát. Státním úřadům, které spadají pod pravomoc guvernéra, Cooper zakázal tyto ženy vydávat ke stíhání a pomáhat jiným státům v těchto snahách.