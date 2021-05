V Jižní Americe a v Asii kvůli covidu prudce zdražují potraviny. V Kambodži farmáři zaorávají úrodu

Jedním z doprovodných znaků pandemie covidu-19 jsou po celém světě rostoucí ceny potravin. Podle Světové banky nejvíc zdražuje jídlo v Jižní Americe a v Asii. Například cena rýže - světové potravinové komunity číslo jedna - vyskočila za poslední rok o čtvrtinu a zdražování bude dlouhodobě pokračovat. Phnom Penh (Kambodža) 11:28 13. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na trhu na ulici nakupuje až sedmdesát procent obyvatel jihovýchodní Asie a kromě toho, že pandemie výrazně zúžila výběr, hlavně jim potraviny prudce zdražila | Foto: Andy Ball / SOPA Images | Zdroj: Reuters

Kambodžský farmář z provincie Kandal objíždí na traktoru své pětihektarové pole a veškerou úrodu zaorává zpátky do země. Rajčata, zelí i okurky mizí zpátky v tmavé orbě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na některých místech ve světě pandemie výrazně slábne, ale objevuje se nový problém - prudké zdražování základních potravin. Více si poslechněte v reportáži Davida Jakše

„Mohl bych každý den odvézt do hlavního města deset, někdy i dvanáct tun zeleniny. Žádná chemie. Ta nejlepší kvalita. Jenže lockdown mě nepustí ani do sousedního města. Něco prodám sousedům, něco rozdám a 90 procent zaorám zpátky,“ zoufá si farmář.

Žádné odškodnění, žádné podpůrné fondy. A státní úředníci mu ještě řekli, že jestli si bude stěžovat v médiích, nebo na sociálních sítích, stát ho potrestá. Mají pravdu. Řada zemí jihovýchodní Asie používá v podobných případech paragraf, který mluví o šíření poplašných, nebo nepravdivých zpráv.

Čína kvůli koronaviru varuje před hrozbou potravinové krize, o svoje zásoby strach nemá Číst článek

„Na tenhle paragraf naroubujete všechno. Jakoukoli kritiku státu a jeho úředníků. V Kambodži, v Laosu i ve Vietnamu,“ přitakává pan Bulon, další kambodžský farmář.

Na trhu na ulici nakupuje až sedmdesát procent obyvatel jihovýchodní Asie a kromě toho, že pandemie výrazně zúžila výběr, hlavně jim potraviny prudce zdražila.

„Dřív jsem prodávala chlebovník a durian. Jenže to je drahé zboží, lidi už ho skoro nekupují. Tak teď prodávám okurky nebo balené houby, ale je to stejně na černo. Platit si ještě oficiální povolení, na to bych neměla peníze,“ vysvětluje mi před přístavem v Bangkoku paní Chaem.

Rýže dražší o čtvrtinu

Státy jako třeba Thajsko, nebo Vietnam nařídily například zmrazit ceny státním nebo polostátním dopravcům, stejné je to s dodavateli energií, ale do ceny potravin mluvit nemohou.

Izolace rodiny, plexiskla v prodejnách. Vietnamci jsou na epidemie zvyklí a reagují rychle Číst článek

Ani v Asii už neplatí prastaré přísloví o tom, že misku rýže daruje potřebnému kdokoli. A právě Thajsko největší světový vývozce rýže zdražil svou nejdůležitější komoditu za poslední rok o celých pětadvacet procent.

„Máme úvěry od bank, kdekdo si ale peníze napůjčoval i u lichvářů. Přitom máme dobrou úrodu, máme co prodat a za co dostat peníze, ale stát nám to nedovolí. V tom případě nám přeci musí vykompenzovat tu ztrátu. U vás v Evropě to přeci také tak funguje,“ zoufá si farmář z thajské provincie Isan.

Podle Světové banky teď v souvislosti s covidem hrozí až sto třiceti miliónům lidí po celém světě, že nebudou mít přístup k dostatku jídla.

Ta samá organizace přitom loni varovala, že až tři miliardy obyvatel planety musí vystačit s jídlem, které ve skutečnosti není zdravé a může je ohrozit. Po roce s pandemii je podle OSN jasné, že tohle číslo poroste.