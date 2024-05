Potřebujeme politickou a finanční podporu. Válku ale vyhrát dokážeme, věří ukrajinský ministr obrany

Válka na Ukrajině už trvá déle než dva roky a ruským vojákům se v posledních dnech daří postupovat. „Někde musíme získat převahu, nicméně v této chvíli ji nemáme ani ve vzduchu, ani v protivzdušné obraně,“ popisuje ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas Plus a dodává, že „vše, co přijde včas, je pro nás velmi cenné. Stejně jako každá iniciativa, která nás přivede k cíli.“ Rozhovor Kyjev 12:00 15. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V reakci na nedostatek muničních výrobních kapacit v Evropské unii vznikla česká iniciativa na nákup munice pro Ukrajinu ze třetích zemí. Češi podle svých slov našli po světě více než 800 000 kusů dostupné munice. Dostali jste už první část této dodávky? Pokud ne, kdy ji očekáváte?

Především bych chtěl za českou iniciativu poděkovat. Naši kolegové pracují každý den, probíhají různé diskuse, různé úrovně debat. Jde jednak o poskytování vojenské pomoci a také o dvoustranné nebo společné zakázky a výrobu.

Všechny tyto iniciativy probíhají a doufejme, že brzy tuto pomoc obdržíme. Jsme v úzkém kontaktu s českými kolegy a jak jsem již řekl, českého vedení v této věci si velmi vážíme.

Řekl jste, že dodávky munice „brzy obdržíte“. Můžete být konkrétnější? Jde o týdny nebo měsíce? Kdy ji očekáváte?

Vlastně ji očekáváme už dlouho. Jak víte, už dva roky bojujeme, takže rádi přijmeme jakoukoli pomoc, která přichází. Dostáváme ji denně od Čechů. Ale je už tohle tzv. česká muniční iniciativa, nebo ne? Já to nechci směšovat.

Pomoc přichází denně a spousta dohod se realizuje. Takže nechci zacházet do detailů, které by umožnily nepříteli kalkulovat. Nicméně můžu v tuto chvíli potvrdit, že jsme v úzkém kontaktu, iniciativa funguje a doufejme, že brzy začne a neskončí.

Je pro vás jako ministra obrany Ukrajiny česká muniční iniciativa důležitá? A pokud ano, proč?

Pokud bychom za poslední dva roky spočítali všechny položky, které dostáváme, je to velmi významné číslo. Vše, co přijde včas, je pro nás velmi cenné. Stejně jako každá iniciativa, která nás přivede k cíli.

Závazek ale neznamená skutečné dodání. A včasné dodání je pro nás zásadní. V této fázi bych tedy řekl, že začátek iniciativy je velmi důležitý, stejně tak jako samotná realizace. Teď musí dojít k dodání. Soustředíme se tedy na to, abychom brzy získali celý balíček pomoci, jsme nyní ve třetí fázi.

Ptal jsem se ale, zda je pro vás česká muniční iniciativa obzvlášť důležitá – třeba jako projev podpory země, která je rozlohou a početně poměrně malá…

Rozhodně. Jsme velmi vděční české vládě a českému lidu za podporu. Je velká. Je to pro nás příležitost. Česká republika konsoliduje, nakupuje, vyrábí, získává munici a zbraně a pak nám je poskytuje. Dělají práci, kterou někdo dělat musí. Ceníme si toho, že česká muniční iniciativa funguje a že ji vede Česká republika. Vážíme si toho. Je to důležité.

Výroba zbraní na Ukrajině

Stačí to ale k uspokojení ukrajinských potřeb na munici? Předpokládám, že ne. Jaké tedy máte další možnosti? Dokážete navýšit vlastní kapacity pro výrobu munice a zbraní? Dostáváte i v tomto směru nějakou zahraniční podporu?

Za prvé, máme dodavatelské smlouvy přímo se světovými výrobci (zbraní a munice). Za druhé máme lokální výrobu, ve které jsme za poslední rok ztrojnásobili kapacitu. Můžeme vyrábět více, než jsme schopni financovat, takže budeme vděční každé zemi, která zainvestuje do výrobních kapacit na Ukrajině. Zařízení máme vybudovaná, fungující. Mohla by vyrábět více, pokud by je někdo financoval.

Za třetí získáváme také vojenskou pomoc, ať už prostřednictvím Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDCG), nebo Ramsteinského formátu či bilaterálních vztahů. Dále jsou tu iniciativy, které vznikají v některých zemích a tento proces urychlují. Vytvářejí jiný kanál dodávající munici, zbraně, obrněné transportéry nebo bojová vozidla. Ceníme si jakékoli podpory ukrajinského boje za evropský kontinent.

Dokázal byste jmenovat nějaké konkrétní západní firmy, které podpořily Ukrajinu tím, že na její území přesunuly výrobu? České, německé nebo britské firmy... Vidíte signály, že se k tomuto kroku skutečně odhodlávají?

Od svého jmenování (ministrem obrany) jsem se prioritně zaměřil na obranný průmysl. Vypracovali jsme plán, podle kterého se můžeme stát spoluinvestorem výroby spolu se západními partnery.

Jsme schopni uzavřít dlouhodobé dohody na tři až pět let s každým investorem, který s námi chce spolupracovat. Za šest měsíců od mého jmenování vidím úspěšné případy, které už fungují.

Rádi bychom každé zemi dali signál, že jsme schopni společně investovat a poskytovat dlouhodobé dohody investorům, kteří na Ukrajinu zamíří. Už teď vidíme velký zájem investorů v oblasti obranných technologií.

Můžete uvést příklad firmy, která již úspěšně působí na Ukrajině? Nebo je to tajné?

Nechci jmenovat konkrétní společnosti, ale je jich hodně v oblasti technologie dronů, námořní techniky, námořních dronů atd. Některé kontrakty se týkají dělostřelectva, munice, opravárenství.

Firmy míří na Ukrajinu s velkým zájmem, máme velkou strojírenskou základnu, kterou můžeme ještě rozšířit. To chci zdůraznit: kapacita Ukrajiny je v tuto chvíli mnohem vyšší než kapacita starého kontinentu na výrobu zbraní a munice.

Mluvíme zatím o munici a zbraních. Často je ale zmiňována i otázka amerických stíhaček F-16. Létají již na Ukrajině, nebo na ně stále čekáte?

Naplánovali jsme pilotní školení, budujeme infrastrukturu a zázemí. Podle plánu dohodnutého s našimi partnery se tady brzy objeví. Nechci upřesňovat, kdy a jak to bude, ale vše běží podle plánu.

Nicméně můžete potvrdit, že v tuto chvíli na Ukrajině F-16 zatím nepůsobí, pouze je brzy očekáváte…

Jak jsem řekl, mohu potvrdit, že vše běží podle plánu. Podrobnosti bych nerad sděloval.

Ukrajinští muži v zahraničí

V České republice žijí desítky tisíc ukrajinských mužů, kteří jsou oficiálně způsobilí k mobilizaci, ale nechtějí se vrátit na Ukrajinu. Jaký máte pro ně vzkaz?

Přijali jsme zákon o mobilizaci, který spravedlivě stanovuje práva i povinnosti našich občanů. Motivačních faktorů, proč tento krok udělat, je hodně. Vojáci dostávají slušný plat. Procházejí výcvikem, dostávají západní vybavení.

Děláme všechno pro to, abychom zajistili, že vojáci budou v pořádku, vybavení a vycvičení. Podle mého názoru je služba vlasti ctí, ne trestem. Jediné, co můžu sám za sebe udělat, je nastavit vysoké standardy – ujistit vojáky, že budou kvalitně vycvičeni a jejich život bude chránit západní, špičkové a vysoce účinné vybavení.

Každý (ukrajinský) občan se musí rozhodnout sám. Jak jsem řekl, děláme vše pro to, aby se cítili bezpečně, aby pochopili systém, pravidla, byli v bezpečí a sloužili své zemi.

Ukrajinské orgány omezily přístup vašich občanů v zahraničí ke konzulárním službám. Polsko, Litva i další země signalizují pomoc s návratem těchto mužů na Ukrajinu. Očekáváte od českých úřadů v tomto úsilí nějakou pomoc? Chcete, aby Češi něco v tomto směru konkrétně udělali?

Náš ministr zahraničních věcí na této věci v danou chvíli spolupracuje s ministrem vnitra. Já se soustředím na bojiště, na zbraně, výcvik a obranu svého národa. Takže bych tuto otázku raději přenechal ministru zahraničních věcí.

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho český protějšek Petr Pavel opakovaně vyzvali k tomu, aby Západ nevylučoval zapojení svých vojáků do bojů na Ukrajině, pokud by to vaše země potřebovala. Uvítal byste tuto iniciativu? Pokud ano, kde by tito zahraniční vojáci měli na Ukrajině působit?

Bereme v potaz všechny názory naších partnerů. Je to výhradně jejich rozhodnutí, ale pokud ho učiní, budeme ho zvažovat.

Takže byste uvítali příchod zahraničních vojáků?

Vítáme jakoukoli podporu – vojenskou, humanitární nebo personální, tedy pozemní. Vítáme jakékoli názory a doporučení, budeme je zvažovat.

Získat převahu

Poslední otázka ke zbraním a munici. Někteří experti tvrdí, že právě střelivo bude v této válce rozhodujícím faktorem. Jiní za klíčový faktor označují protivzdušnou obranu a stíhačky, další zase rakety dlouhého doletu. Existuje podle vás nějaký konkrétní druh výzbroje, který tuto válku rozhodne?

Intenzita této války je obrovsky vysoká, nikdo ji od druhé světové války nezažil. Jde o válku, která má jak konvenční, tak technologické aspekty. Pokud jde o ty konvenční, je to velmi jednoduchá rovnice: k tomu, abyste vyhráli válku, musíte mít přelomovou technologii. Potřebujete kvantitu i kvalitu.

Momentálně má nepřítel velké počty dělostřelectva, převahu ve vzduchu, silnou námořní základnu. Musíme s ním soupeřit na moři, na souši i ve vzduchu. Někde musíme získat převahu, nicméně v této chvíli ji nemáme ani ve vzduchu, ani v protivzdušné obraně. Na moři jsme ale dosáhli významného pokroku, uvolnili jsme severozápadní část Černého moře.

Taky jsme za posledních 10 let ubránili naši tzv. druhou armádu. (ukrajinskou železnici – pozn. red.). Bráníme ji nejen pro Ukrajinu, ale taky jako součást kontinentální evropské bezpečnosti. A v této fázi oceňujeme každou zbraň, která nám dodá strategickou převahu nad nepřítelem. Rádi ji využijeme, podobně jako jsme to udělali s drony.

Kdybyste měl nicméně jmenovat tři konkrétní priority, které jsou pro vás jako ministra obrany v současné době nejnaléhavější, které by to byly, kromě munice?

Protivzdušná obrana. Letecké údery zabíjejí z 97 procent civilisty. Míří na ně, na kritickou infrastrukturu a zbraně. Takže protivzdušná obrana, stíhačky, rakety, dělostřelectvo. Tím dokážeme nepřítele zastavit, můžeme lépe manévrovat a vytlačit ho. Uvítáme samozřejmě jakékoli rakety dlouhého a středního doletu. To jsou hlavní priority.

Loni jste se stal prvním ukrajinským ministrem muslimského vyznání, jste krymský Tatar. Je to pro vás osobně něco důležitého? Třeba důkaz ukrajinské rozmanitosti?

Jde o přímý signál ruské propagandě, že Ukrajina je civilizovaná země, ve které platí rovné příležitosti pro všechny. Ministrem obrany se může stát normální člověk z jakéhokoli prostředí a regionu.

Patříme do Evropské unie, Severoatlantické aliance a jsme potenciálním vzorem pro ostatní země, které se pokoušejí vymanit z nešťastného postsovětského světa.

Jste vy osobně stále přesvědčen, že se brzy vrátíte na osvobozený ukrajinský Krym? Váš rodný region může být v budoucnu obětován v rámci nějaké mírové dohody, garantující bezpečnost zbytku Ukrajiny. Jak to vnímáte?

Za prvé, není pochyb o tom, že naším strategickým cílem je obhájit ukrajinské hranice z roku 1991. Zvyšujeme naše kapacity a schopnosti, abychom těchto cílů dosáhli. Máme vojenské cíle, které realizujeme podle plánu, na němž jsme se dohodli s partnery.

Vize sjednocené Evropy

Když jste se loni stal ukrajinským ministrem obrany, vyměnil jste celé vedení ministerstva, do týmu vzal úplně nové lidi. Často ale zmiňujete, že změnit mentalitu, systém z minulosti včetně korupce a byrokracie je velmi obtížné. Co je největší výzvou, se kterou se na ministerstvu potýkáte?

Víte, většina lidí (reformy) začala, nikdy je nedokončila. My jsme si stanovili priority obranného plánování a upřednostnili jsme systém zakázek, provozní věci. Pak obranný průmysl a pak obranné technologie. Dosáhli jsme již mnoha věcí, zlepšujeme se.

Ano, vždycky by to mohlo být lepší. Pokud jde ale o strategické a operační cíle, jedeme podle plánu. Jsme schopni válku vyhrát, ale potřebujeme podporu, více zbraní. Potřebujeme diplomatickou, politickou a finanční podporu. Válku ale vyhrát dokážeme.

V této fázi využijeme cokoli, co nám poskytne převahu nad nepřátelským protivníkem. Nejlepší zbraní jsou bystří, vizionářští a motivovaní lidé, takové na Ukrajině máme. Je tady spousta motivovaných a odvážných lidí. Já mám navíc štěstí, že mám pro realizaci těchto reforem plnou podporu prezidenta.

Nejen vaše ministerstvo, ale ukrajinská vláda obecně dostává v posledních letech desítky miliard amerických dolarů mezinárodní pomoci. Máte vzhledem ke složité minulosti Ukrajiny a korupci nastaven systém kontroly tak, aby dárci věděli, že tyto prostředky nebudou ohroženy nebo částečně rozkradeny?

Myslím, že Západ v tomto směru podléhá ruské propagandě, včetně vaší otázky. Já pocházím z lidskoprávního prostředí a vidím velké změny. Za sebe můžu říct, že jsme nastavili nejlepší systém.

Bojovali jsme o něj deset let, proběhlo šest volebních kampaní – prezidentské, parlamentní, vyměnili se premiéři. V žádné jiné postsovětské zemi se tohle nestalo. My jsme prožili dvě revoluce, válku, která zuří 10 let, k tomu dva roky plošné ruské agrese.

Proto jsme se zaměřili na vizi sjednocené Evropy. Chceme se stát součástí Evropské unie a NATO, a proto jsou všechna zmíněná opatření naší vlastní volbou. Když jsem nastupoval do funkce (ministra obrany), řekl jsem, že musí existovat finanční a právní kontrola, parlamentní kontrola nad každým rozhodnutím, které souvisí s veřejnými zakázkami, logistikou a uzavíráním smluv.

A v této chvíli zápasíme s propagandou, která bohužel na Západě funguje. Ukrajina se hýbe kupředu a změny už realizuje. Musíme je rozšířit a potřebujeme k tomu podporu.

Poslední otázka. Několik ukrajinských investigativních novinářů, konkrétně Jurij Nikolov, členové redakce portálu Bihus.Info i někteří další čelilo v poslední době kvůli odhalování korupce výhrůžkám, byli odposloucháváni. Jejich cílem je přitom totéž – vymýtit korupci. Jaký máte pro ně vzkaz? Můžete garantovat jejich bezpečí?

Jsou v bezpečí, spolupracují s námi. Myslím, že naše země má velmi demokratický přístup. Parlament, vláda, prezident Ukrajiny jsou velmi otevření. Jsme demokratická společnost. Každý má právo projevit svůj názor.

Pokud jde o ministerstvo obrany, i my jsme transparentní. Máme velmi striktní protikorupční postupy a předpisy, pracujeme podle světových standardů. Veškerá kontrola, která existuje, už u nás funguje.