Potřebujeme přísnější regulaci, tvrdí po masakru v Las Vegas vlivná zbrojařská lobby

Vlivná Národní asociace držitelů zbraní (NRA) vydala prohlášení, že je nezbytné více regulovat poloautomatické zbraně, jež lze zařízením zvaným 'bump stock' proměnit v plně automatické. Lobbistická skupina současně vyzvala úřady, aby zjistily, zda jsou tato zařízení v souladu s federálními zákony. Asociace tak reaguje na nedělní útok, při němž střelec toto zařízení použil, informuje Reuters. Zařízení bump stock, které umožňuje upravit poloautomatickou zbraň na plně automatickou a které tak zajišťuje rychlejší střelbu, je oblíbenou novinkou především mezi nadšenci na YouTube, kteří hledají způsob, jak simulovat palbu samopalu.

„Národní asociace držitelů zbraní vyzývá Úřad pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny (DEA), aby okamžitě zkontroloval, zda tato zařízení vyhovují federálním zákonům,“ uvedla ve své zprávě vlivná zbrojní organizace.

Dvě taková zařízení podle agentury AP vyšetřovatelé našli v hotelovém pokoji střelce Stephena Paddocka, který v neděli začal pálit do davu lidí v americkém Las Vegas.

Během několika minut zabil 58 lidí a víc než 500 jich zranil. Jedná se tak o nejvyšší počet obětí střelby v historii Spojených států amerických.

Američané po útoku bump stock kupují více

Ochota amerických republikánů podpořit kvůli masakru v Las Vegas návrhy demokratů omezující držení zbraní je sice pramalá, ale o regulaci prodeje zařízení urychlujícího palbu jsou jejich lídři připraveni jednat, píše ČTK.

Podle listu The New York Times v posledních dnech poptávka po přídavné součásti zvané bump stock v amerických obchodech roste, někteří obchodníci je však sami odstraňují z nabídky.

Experti takzvaný bump stock podle Guardianu nazývají „hračkou“ nebo „něčím, co by si přál každý blázen do zbraní“, nejde podle nich však o nic, co by běžně používali profesionální střelci, jimž záleží na přesnosti.

Do neděle bylo zařízení známé především díky videím nadšenců na YouTube.