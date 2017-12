Pouští a nelidským mučením za lepší budoucností. 'Život je teď dobrý,' říká třikrát prodaný uprchlík

Harun Ahmed se z Etiopie směrem do Evropy vydal v roce 2013 kvůli vysoké nezaměstnanosti a místní politické situaci. Než dorazil k italským břehům a následně získal azyl v Německu, prošel rukama několika převaděčských skupin, které jej mučily a prodávaly jako dobytek. Nyní se mu prý žije dobře, novinářům z BBC ale řekl, že se současnými znalostmi by už cestu z vlasti znovu nepodstoupil. Addis Abeba 11:41 4. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uprchlíci (ilustrační foto) | Foto: Mohammad Ponir Hossain | Zdroj: Reuters

Z rodné provincie Bale na jihovýchod od etiopské metropole směřoval Harun nejdříve do Súdánu. Zde více než rok pracoval, načež se odhodlal k cestě přes Saharu do Libye, za kterou údajně převaděčům zaplatil 600 dolarů (skoro 13 tisíc korun).

„Na náklaďáku nás bylo 98. Lidé museli sedět jeden na druhém a vedro bylo nesnesitelné,“ popsal 27letý Etiopan. „Po cestě jsme narazili na spoustu problémů. V poušti jsou ozbrojenci, kteří vás z ničeho nic zastaví a ukradnou vám všechny věci,“ řekl.

Opravdové potíže ale začaly po několika dnech cesty v oblasti hranice s Libyí, Egyptem a Čadem. Zde měli Harunovu skupiny migrantů převzít jiní převaděči, výměna ale neproběhla hladce. „Na hranici nás skupina gangsterů unesla do Čadu. Dva dny nás vezli skrz Saharu až do svého tábora,“ popsal Harun.

Zde prý ozbrojenci přistavili auto, a řekli, že do něj mohou nastoupit ti, kteří mají 4 tisíce dolarů (85 tisíc korun). Harun peníze neměl, ale se skupinou přátel předstíral, že ano, a po dalších třech dnech jízdy se dostal na místo, kde se obchodovalo s migranty.

„Byli tam migranti hlavně ze Somálska a Eritreje, kteří zde strávili přes pět měsíců. Hodně toho protrpěli a nevypadali jako lidské bytosti,“ řekl Harun, který musel zůstat v táboře, protože nemohl zaplatit požadované tisíce dolarů. „Také jsme hodně trpěli. Nutili nás pít směs horké vody a ropy, abychom rychle zaplatili… Každou noc nás mučili,“ řekl.

Peníze nebo život

Nakonec ale věznitelům došla trpělivost a rozhodli se Harunovu skupinu prodat. „Více než dva měsíce jsme nejedli a byli jsme kost a kůže. Muž, který nás měl koupit, to odmítl udělat a řekl: ‚Vždyť ani nemají ledviny‘,“ vylíčil Harun. Nakonec se skupiny za cenu 3 tisíce dolarů na osobu ujal kupec z libyjského města Sabhá.

„Nasedli jsme do auta přesvědčeni, že už nic horšího nezažijeme, ale v Sabhá nás po čtyřech dnech cesty čekalo utrpení, které bylo nelidské. Mučili nás tím, že nám na hlavu nasadili igelitku, ruce svázali za zády a hlavou dolů nás hodili do sudu s vodou. Mlátili nás ocelovými lany,“ uvedl etiopský běženec.

Po měsíci týrání se Harunovi a dalším podařilo zkontaktovat příbuzné, kteří je z otřesných podmínek vykoupili. Skupina se ale daleko nedostala. Záhy ji zajal další gang, který za svobodu požadoval 1000 dolarů na osobu. „Mučení a mlácení pokračovalo. Zavolali jsme svým rodinám a požádali je o další peníze. Prodali svá zvířata, půdu a veškerý majetek a peníze nám poslali,“ řekl Harun.

Rodák z etiopské Agarfy se následně konečně dostal o dalších téměř 800 kilometrů dál na sever do Tripolisu, kde několik měsíců pracoval v relativním bezpečí. Zároveň zde hrozilo, že se dostane do rukou policie, která prý gangům migranty prodává i za 500 dolarů. Harunovi se ale podařilo přeplout do Itálie, odkud odešel do Německa, kde mu byla uznána žádost o status uprchlíka.

„Život je teď dobrý,“ řekl. Zároveň však Harun nemůže přestat myslet na přátele, které na dlouhé cestě ztratil. Nyní, když ví, co pouť do Evropy obnáší, by se na ni prý znovu nevydal. „Upřímně řečeno, když jsem ze své země odcházel, chyběly mi jenom znalosti. Mohl jsem tam jít do školy nebo pracovat. Viděl jsem, jak lidé odcházejí, a to, společně s politickou situací, mě přesvědčilo, abych uprchl,“ vysvětlil.