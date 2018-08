Letošní pouť do Mekky se nese v duchu moderních technologií. Pořadatelé chtějí předejít tlačenicím

V neděli začíná pouť do Mekky. Katařané se jí ale nezúčastní. Vydávání poutnických víz zkomplikovala více než rok trvající roztržka se Saúdskou Arábií. Obě země se z problému s vízy obviňují navzájem. Obřady muslimské pouti v Mekce začínají hromadným odchodem účastníků do stanového města na planině Míná. Největší shromáždění lidí na světě potrvá až do pátku.

