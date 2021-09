Očkovat proti covidu se ve Francii musí téměř tři miliony lidí. Kdo to neudělá, nemůže zůstat v práci

Zdravotníci, ošetřovatelé, všichni zaměstnanci nemocnic, ústavů a hospiců. A nakonec i hasiči nebo strážníci. Všech těchto profesí se ve Francii týká povinnost očkování proti koronaviru. Celkem jsou to téměř tři miliony lidí. Na 300 tisíc z nich nadále očkování odmítá. Paříž 12:46 20. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francie zavedla povinné očkování pro některé pracovníky například ve zdravotnictví (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V nemocnici Trousseau ve 12. pařížském obvodu pracovala ještě do minulé středy i Maryam, teď si musí hledat dočasné brigády.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Povinné očkování ve Francii jako téma pro Marii Sýkorovou

„V nemocnici nás nutili, abychom se nechali očkovat, a to proti naší vůli. A to se mi nelíbilo. Proto jsem se rozhodla, že se očkovat nenechám,“ říká ve vysílání Radiožurnálu.

Sedmadvacetiletá žena, která v nemocnici pracovala na recepci, je jednou z těch, kdo od 15. září museli předložit potvrzení o očkování. Jinak se museli s prací ve zdravotnickém zařízení rozloučit.

To se nakonec po celé Francii týkalo až 300 tisíc lidí. „Rozhodla jsem se, že radši přijdu o plat než se nechat nutit k očkování. Zatím vakcíně moc nevěřím,“ dodává Maryam.

‚Nepřesvědčili mě‘

Nemocnice jí pozastavila plat, ale ne smlouvu, ze zaměstnání ji nevyhodili. Problém je tak podle ní to v tom, že nemůže zažádat o příspěvek v nezaměstnanosti.

,Končíme s plánem covidových pasů.‘ Britové nebudou muset prokazovat bezinfekčnost na velkých akcích Číst článek

„Je to těžké, smlouvu s nemocnicí mám až do konce ledna. Teď nedostávám ani plat, ani nemůžu zažádat o dovolenou. Přijde mi to nespravedlivé,“ podotýká.

Podobně jako ona jsou na tom i třeba lidé pracující v hospicech, v sociálních zařízeních nebo i hasiči. Kdo se nenaočkoval, nemůže v zaměstnání setrvat.

„Mám dojem, že se opatření stále mění. A jsou nejasná. Za chvíli třeba přestane platit covid pas úplně. Zatím mě nepřesvědčili. To radši přijdu o práci a budu bojovat až do konce,“ konstatuje Pařížanka Maryam. A dodává, že z dvacítky spolupracovníků na recepci museli nemocnici nakonec opustit tři.

Ve Francii první dávku dostalo už více než 50 milionů obyvatel. Maryam se k nim ale podle svých slov v nejbližší době nepřipojí.