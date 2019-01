Povinné ručení pro elektrická kola a segwaye? Návrh Evropské komise se europoslancům nelíbí

Majitelům elektrických kol nebo segwayů stále hrozí, že si budou muset na svá vozítka uzavřít povinná ručení. Vyplývá to z návrhu nových pravidel, která připravila Evropská komise. Podle ní mají posílit ochranu obětí dopravních nehod. Rozšiřování typů vozidel s povinným pojištěním europoslanci tento týden odmítli, jednání o návrhu ale ještě není u konce. Brusel 10:25 25. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povinné ručení by se nově mohlo uzavírat i na segwaye. | Foto: Filip Jandourek

Současná unijní pravidla pojišťování motorových vozidel pocházejí z dob, kdy elektrická kola a segwaye neexistovaly nebo na nich skoro nikdo nejezdil. Evropská komise je proto chtěla aktualizovat a přitom odstranit některé dosavadní neduhy.

Komise navrhla mechanismus pro proplacení škod v případech, kdy je viník insolventní, jak uvedl eurokomisař pro konkurenceschopnost Jyrki Katainen.

Ekologické organizace budou mít větší práva, schválili poslanci kvůli Evropské komisi Číst článek

Mezi jednotlivými zeměmi by také v minimálním pojistném krytí neměly být takové rozdíly, uvedl.

Podle Katainena je cílem posílit práva lidí pojištěnců, kteří se přestěhují do jiné země Evropské unie. Dnes jim zahraniční pojišťovny bonus za jízdu bez nehod neuznají. Nově podle Evropské komise budou muset řidičskou historii vzít do úvahy stejně, jako by to udělali u tuzemských řidičů. Europoslancům se ale nelíbí příliš široká definice motorového vozidla.

„Tak, jak je to napsáno, to opravdu vede k výkladu, že bychom požadovali povinné ručení u věcí, jako elektrická kola, elektrické koloběžky, segwaye nebo zahradní traktůrky,“ vysvětluje europoslankyně Dita Charanzová z hnutí ANO, která je v Evropském parlamentu zpravodajkou návrhu.

Zachování rozsahu působnosti

Evropská komise tvrdí, že na elektrokola nebo segwaye by se nutně povinné ručení i tak vztahovat nemuselo, pokud by státy zajistily jinou formu krytí. Odškodné za dopravní nehodu by obětem mohl například vyplatit národní garanční fond. Definici motorového vozidla, do které by se mohlo vejít skoro vše, co má kola a motor, europoslanci odmítli.

Evropská komise poslala Česko k soudu, vadí jí chybějící energetické štítky budov Číst článek

„Ve stručnosti, my jsme řekli, že nechceme rozšiřovat rozsah působnosti legislativy tak jak je teď, tzn. zůstat u vozidel, která máme v tuto chvíli,“ uvedla Charanzová. Zjednodušeně řečeno, povinné ručení by se dále vztahovalo jen na ta vozidla, která mají registrační značku. Návrhem se ale zatím zabýval jen výbor pro ochranu spotřebitele. Jednání tak budou pokračovat.

„Tak jak jsem vedla rozhovory s kolegy z jednotlivých politických stran, tak předpokládám, že moje pozice bude potvrzená plénem, nevím ovšem, co se děje mezi členskými státy. Jednání nás teprve budou čekat.“ Členské země zatím návrh na změnu pravidel neprojednaly a v rozsahu působnosti se mohou přiklonit k názoru Evropské komise.