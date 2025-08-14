Povodeň v Indii smetla stanoviště na poutní cestě. Zatím je přes 50 mrtvých, desítky lidí se pohřešují

Nejméně 56 mrtvých si podle nové bilance vyžádala přívalová povodeň, která ve čtvrtek zasáhla horskou oblast indické části Kašmíru. Záchranáři pohřešují dalších osm desítek lidí a varují, že jejich počet může dále stoupat. Na 300 lidí se záchranným týmům podařilo dostat do bezpečí; pět desítek zachráněných osob, z nichž mnohé se našly v řečišti povodně pod bahnem a troskami, utrpělo vážná zranění. Informovala o tom agentura AP.

Šrínagar Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

S příchodem noci byly záchranné práce v oblasti přerušeny. Meteorologové předpovídají, že postiženou oblast mohou zasáhnout další vydatné deště a možná i povodně.

Přívalové deště zasáhly vesnici Časoti v okrese Kištvar, která je zastávkou na oblíbené poutní cestě k nedalekému chrámu. Povodeň, kterou způsobila nečekaná průtrž mračen, smetla komunitní kuchyni a bezpečnostní stanoviště ve vesnici.

Voda strhla mnoho poutníků, kteří se tam shromáždili na oběd, řekl agentuře Reuters místní činitel, který si nepřál být jmenován. Indický list The Hindu zveřejnil video, na němž je vidět voda a bahno valící se přes vesnici do údolí.

Úřady ve svazovém státě Džammú a Kašmír už do zasažené oblasti vyslaly záchranné týmy. Indický premiér Naréndra Módí v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že situaci bedlivě sleduje a modlí se za všechny, koho katastrofa postihla. „Běží záchranné operace. Lidem v nouzi bude poskytnuta veškerá možná pomoc,“ dodal Módí.

Průtrže mračen představují náhlé, prudké srážky, kdy na jednom místě v rozmezí jedné hodiny naprší více než 100 milimetrů srážek. To může způsobit přívalové povodně, sesuvy půdy a všeobecnou zkázu, především v horských oblastech, když je monzunové období.

Podobné průtrže mračen jsou v posledních letech četnější kvůli změně klimatu; škody způsobené bouřemi se navíc zvyšují v důsledku neplánovaného rozvoje v horských oblastech, uvedla agentura AP.

Meteorologický úřad ve Šrínagaru pro čtvrteční den předpověděl intenzivní srážky v několika oblastech Kašmíru včetně okresu Kištvar. Apeloval přitom na obyvatele, aby se drželi dál od nestabilních struktur, elektrických sloupů a starých stromů, a varoval před možností sesuvů půdy a povodní.

Jde už o druhou podobnou katastrofu v Himálaji za posledních devět dní.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme