Povodeň v Indii smetla stanoviště na poutní cestě. Zatím je přes 50 mrtvých, desítky lidí se pohřešují
🚨Kishtwar Cloudburst – A cloudburst in Chasholi village, Jammu & Kashmir, India, has taken a toll of 57 lives, left 24 critically injured, and many missing. Large-scale rescue operations are underway. pic.twitter.com/hEyUmQCwiz— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 14, 2025
Nejméně 56 mrtvých si podle nové bilance vyžádala přívalová povodeň, která ve čtvrtek zasáhla horskou oblast indické části Kašmíru. Záchranáři pohřešují dalších osm desítek lidí a varují, že jejich počet může dále stoupat. Na 300 lidí se záchranným týmům podařilo dostat do bezpečí; pět desítek zachráněných osob, z nichž mnohé se našly v řečišti povodně pod bahnem a troskami, utrpělo vážná zranění. Informovala o tom agentura AP.
S příchodem noci byly záchranné práce v oblasti přerušeny. Meteorologové předpovídají, že postiženou oblast mohou zasáhnout další vydatné deště a možná i povodně.
Přívalové deště zasáhly vesnici Časoti v okrese Kištvar, která je zastávkou na oblíbené poutní cestě k nedalekému chrámu. Povodeň, kterou způsobila nečekaná průtrž mračen, smetla komunitní kuchyni a bezpečnostní stanoviště ve vesnici.
Voda strhla mnoho poutníků, kteří se tam shromáždili na oběd, řekl agentuře Reuters místní činitel, který si nepřál být jmenován. Indický list The Hindu zveřejnil video, na němž je vidět voda a bahno valící se přes vesnici do údolí.
Úřady ve svazovém státě Džammú a Kašmír už do zasažené oblasti vyslaly záchranné týmy. Indický premiér Naréndra Módí v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že situaci bedlivě sleduje a modlí se za všechny, koho katastrofa postihla. „Běží záchranné operace. Lidem v nouzi bude poskytnuta veškerá možná pomoc,“ dodal Módí.
Průtrže mračen představují náhlé, prudké srážky, kdy na jednom místě v rozmezí jedné hodiny naprší více než 100 milimetrů srážek. To může způsobit přívalové povodně, sesuvy půdy a všeobecnou zkázu, především v horských oblastech, když je monzunové období.
Podobné průtrže mračen jsou v posledních letech četnější kvůli změně klimatu; škody způsobené bouřemi se navíc zvyšují v důsledku neplánovaného rozvoje v horských oblastech, uvedla agentura AP.
Meteorologický úřad ve Šrínagaru pro čtvrteční den předpověděl intenzivní srážky v několika oblastech Kašmíru včetně okresu Kištvar. Apeloval přitom na obyvatele, aby se drželi dál od nestabilních struktur, elektrických sloupů a starých stromů, a varoval před možností sesuvů půdy a povodní.
Jde už o druhou podobnou katastrofu v Himálaji za posledních devět dní.