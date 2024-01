Jsme zničení, říkají lidé na severu Francie. Za dva měsíce je zasáhla už třetí povodňová vlna

Obyvatelé severní Francie odklízejí škody po ničivých povodních. Za poslední dva měsíce je zasáhly hned tři povodňové vlny. Lidé jsou proto zoufalí, vyčerpaní a někteří zvažují, zda se mají vůbec vracet na stejné místo, nebo se přestěhovat jinam, dál od řek. Zatímco hladina některých toků už klesla, jinde – jako třeba ve městě Arques – jsou řeky stále rozvodněné. Arques (Francie) 7:33 5. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranáři evakuují starší ženu v zatopené obci Arques na severu Francie | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Náměstí je kompletně zatopené, z vody vyčuhují dopravní značky. Voda zaplavila i památník z první a druhé světové války, stejně tak i radnici. A tady na ostrůvku se shromáždili podnikatelé a majitelé okolních restaurací.

„7. listopadu jsme měli půl metru vody ve sklepě, ale docela málo poničeného materiálu. 11. listopadu jsme byli vytopení znovu. Byli jsme v šoku. Restaurace byla úplně pod vodou. Tentokrát je to ještě horší,“ popsal Radiožurnálu Olivier, který je majitel restaurace na náměstí v obci Arques.

Má na sobě dlouhé rybářské holínky a v očích slzy: „Jsme zničení. Ve sklepě máme asi dva metry vody. Odtamtud se dostala do celé restaurace. Všechno musíme předělat.“

Olivier po prvních dvou povodňových vlnách restauraci rychle zrekonstruoval a znovu vybavil. Do oprav investoval stovky tisíc korun. Potom chtěl podnik znovu otevřít.

Xavier, majitel zatopené restaurace na náměstí v obci Arques | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Třetí vlna ale všechny naděje spláchla: „Všechno bylo úplně nové. Teď musíme začínat zase od nuly. Co nám teď řeknou pojišťovny, jak velké budou škody? Samé otázky.“

Pomoc z Česka

Jamila bydlí v domě na okraji obce Arques. Voda jí vyplavila sklep, zbytek domu je naštěstí v pořádku. Teď stojí před domem a hlídá, jak stoupá voda: „Noc jsme probděli, neustále jsme kontrolovali hladinu řeky. Voda ale nakonec nezatopila zbytek domu. Měli jsme štěstí.“

Takové štěstí ale neměla základní škola o pár metrů dál. Voda zaplavila hřiště a dostala se i do tříd. „Voda vyplavila budovu, kterou vidíte naproti nám. Zaplavila taky sklepy. Máme před sebou velký kus práce, abychom mohli školu znovu otevřít. Do pondělí se to ale rozhodně nestihne,“ popsal Marcel Mascot z vedení města.

Obyvatelé severní Francie odklízejí škody po ničivých povodních. Za poslední dva měsíce je zasáhly hned tři povodňové vlny | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Potvrzuje, že žáci zůstanou i po prázdninách doma nebo budou mít výuku v náhradních prostorech. Záležet bude na počasí i na státní pomoci.

Do záchranných operací na severu Francie se zapojují i čeští záchranáři, za což jim místní děkují.

Náměstí je kompletně zatopené, z vody vyčuhují dopravní značky. Voda zaplavila i památník z první a druhé světové války, stejně tak i radnici | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme velmi vděční České republice, že nás při této krizi a přírodní katastrofě podpořila. Češi nám přivezli velkokapacitní čerpadla. Díky nim budeme moct zintenzivnit a urychlit odčerpávání vody, která způsobila velké škody v našich domovech a obcích,“ řekl Francois Decoster, starosta městečka Saint-Omer. Věří, že vzájemná evropská pomoc bude stále víc zapotřebí.

Ministr životního prostředí Christophe Béchu v zatopených obcích varoval před stále častějšími výkyvy počasí.

„Vstupujeme do období, ve kterém se budou stále častěji projevovat klimatické změny. V roce 2022 to bylo sucho a požáry, nedávno záplavy na jihovýchodě země a teď další tady na severu. Když posloucháte vědce, tak vám řeknou, že se podobné extrémy budou opakovat stále častěji,“ popsal.

Vědci zároveň upozorňují na neuváženou výstavbu v záplavových oblastech. Francouzský ministr životního prostředí uvedl, že by vláda mohla taková místa označit za neobyvatelná.

Zatopenou obci Arques ve čtvrtek navštíviil ministr životného prostředí Christophe Béchu | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas