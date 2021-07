Ničivé povodně v Německu: města Erftstadt, Ahrweiler nebo Schuld vypadají jako po tsunami

Mnoho vesnic na západě Německa poskytuje obraz zkázy. Na rozsáhlém území zasaženém povodněmi po několikadenních lijácích v pátek počet potvrzených obětí překročil podle místních úřadů stovku.

Lidé umírali i v Erftstadtu, kde se v pátek brzy ráno v důsledku sesuvu půdy zřítilo mnoho domů.

Obrázky z oblasti katastrofy, vzdálené asi 40 kilometrů od Kolína nad Rýnem, ukazují rozsáhlý kráter, který pohltil masy hlíny, bahnité vody a sutin. Záchranné práce často nebyly možné, uvedly místní úřady. I oběti z tohoto místa zhoršily tragickou bilanci přírodní pohromy. Mnoho lidí přitom úřady ještě pohřešují.

Silnice v okolí Erftstadtu ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko jsou nesjízdné a záchranné týmy se pokoušejí dostat k obyvatelům alespoň na člunech. „Infrastruktura se zhroutila. Nemocnice nemohou nikoho přijímat. Pečovatelské domy musely být evakuovány,“ řekla podle agentury Reuters mluvčí regionální vlády.

Ve městě Ahrweiler v Porýní-Falci se několik domů doslova sesunulo. Město v troskách působí jako kdyby se stalo obětí tsunami. „(Ve středu) ve 23.30 tady byla jen trocha vody, v jednu ráno bylo pod vodou všechno. Náš byt, naše kancelář, domy našich sousedů, vše bylo pod vodou. Během patnácti minut. Šlo to velmi rychle,“ řekl agentuře AFP místní obyvatel Agron Berischa.

‚Je to horor‘

Celé obce leží v troskách, jak se velká voda z řek přehnala městy a vesnicemi západoněmeckých zemí Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc a také v Belgii a Nizozemsku. „Bylo to tak strašné, nemohli jsme nikomu pomoci. Lidé mávali z oken,“ řekl agentuře Reuters Frank Thel před hromadou sutin ve městě Schuld, kde se také zřítilo několik domů.

Podle premiérky Porýní-Falce Malu Dreyerové nyní voda všude opadává. Proto se budou objevovat těla lidí, kteří při katastrofě utonuli.

„Je to horor. Je to naprosto zlé, když to zasáhne lidské existence. Když jsou ničeny domy, když ulice vypadají tak, jak jsme to viděli. Ale to, že při této pohromě umírají lidé, to je opravdu strašné,“ řekla Dreyerová.

Policejní odbory Severního Porýní-Vestfálska v pátek odsoudily jako nepřípustné chování zvědavců, kteří si natáčejí a fotografují dílo zkázy a záchranáře při práci. „Vidíme záběry záchranných sil při odklízecích pracích, které pořídili zvědavci z druhé strany ulice. To se nesmí stávat, musí se tomu učinit přítrž a je potřeba to odsoudit,“ řekl šéf policejních odborů v nejlidnatější spolkové zemi Erich Rettinghaus.

„Domnívám se ale, že v příštích dnech budeme bohužel svědky takového chování častěji,“ posteskl si.