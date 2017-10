Povolební násilí v Keni. Při střetech mezi policií a příznivci opozice zahynuli tři lidé

Čtvrteční kontroverzní opakované prezidentské volby v Keni doprovázejí střety mezi policií a příznivci opozice, kvůli nimž se na některých místech hlasování protáhne do soboty. Agentura AFP s odvoláním na zdroje z policie a nemocnic hlásí tři oběti na životech. Ve volbách nejspíš opět zvítězí dosavadní prezident Uhuru Kenyatta, jehož srpnové vítězství zrušila justice kvůli netransparentnosti volebního procesu. Nairobi 18:04 26. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentské volby v Keni doprovázejí střety opozice s policií. | Zdroj: Reuters

Hlavní Kenyattův vyzyvatel Raila Odinga ze souboje odstoupil, protože proces považuje za zmanipulovaný, a vyzval své stoupence, aby se jej neúčastnili. Přesto pro něj Keňané mohou hlasovat, neboť podle volební komise nedodal dokumenty pro oficiální stažení své kandidatury. Dalších šest kandidátů pak nemá reálnou šanci na úspěch.

Stoupenci opozice se neřídí Odingovou výzvou, aby volby bojkotovaly nenásilně a v Keni hned ráno propukly nepokoje, a to ve dvou chudinských čtvrtích metropole Nairobi a v západokeňském Kisumu, kde zůstala zavřena většina volebních místností. Místní volební činitel řekl agentuře Reuters, že do zdejších 190 místností nebyla doručena jediná urna. Reportérka deníku The New York Times pak na Twitter nahrála fotku z volební místnosti ve čtvrti Kibera v hlavním městě, kde byl po devíti hodinách hlasování pouze jeden hlasovací lístek.

Volební komise již ohlásila, že v problematických lokalitách na západě Keni bude hlasování odloženo na sobotu. Ve zbytku země probíhají podle policejního velitele Josepha Boineta volby pokojně, přestože účast je nižší než 8. srpna.

Výtržností se dopouští zejména mladí Keňané, kteří místy zapalují barikády a hází kameny, příslušníci bezpečnostních složek použili vodní děla a slzný plyn. V Kisumu pořádkové síly postřelily čtyři protestující přívržence opozice, z nichž jeden později zraněním podlehl. Další mladý muž byl zastřelen při nepokojích v chudinské čtvrti Mathare v Nairobi a třetí oběť zemřela při střetech s policií v Homa Bay na západě Keni.

Stejně jako v srpnu?

Opozice tvrdí, že čtvteční hlasování je protiústavní a Odinga ve středu řekl, že jeho politická strana NASA se tímto okamžikem mění v hnutí odporu proti vládě. Přívrženci prezidenta Kenyatty naopak avizovali, že dnes potvrdí jeho předchozí vítězství.

Ústavní soud mohl ve středu volby zrušit, avšak na jednání o stížnostech proti jejich konání se nedostavil potřebný počet soudců. Vrchní soud ale rozhodl, že jmenování volebních úředníků na úrovni volebních okrsků bylo nelegální. Pochybnosti o regulérnosti hlasování nedávno vyjádřil i šéf ústřední volební komise Wafula Chebukati.

Na začátku září anuloval nejvyšší soud v zemi výsledek srpnových voleb, po kterých byl vítězem vyhlášen Kenyatta s více než 54 procenty hlasů. Soud prohlásil, že volby byly netransparentní a jejich výsledek neověřitelný, a obvinil volební komisi z jednání v rozporu s ústavou a platnými zákony.

Tento scénář se přitom může opakovat i v následujících týdnech. Soudci se už nechali slyšet, že pokud opět shledají v práci volební komise nesrovnalosti, vrátí dění v zemi na úplný začátek volební kampaně.