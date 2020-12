‚Povolžský maniak‘ ve vazbě. Ruští policisté zadrželi podezřelého z desítek vražd seniorek

Ruská policie zadržela v Kazani muže, kterého podezřívá z vražd více než 20 důchodkyň v Povolží a na Urale v letech 2011-2012. Informují o tom ruská média. Policii v Rusku léta uniká sériový vrah, jemuž se přezdívá „Povolžský maniak“ a jenž má na svědomí vraždy 19 až 32 ruských seniorek. Podle ruských médií by zadržený osmatřicetiletý Radik Tagirov mohl být oním sériovým vrahem. Moskva 16:54 1. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská policie (ilustrační foto) | Foto: Sergei Zhakov | Zdroj: Reuters

Policie Tagirova podezírá z 26 vražd starších žen ve 12 regionech země, píše server Meduza. Zadržený se prý u výslechu přiznal a rozplakal. Zatčení podezřelého z vražd seniorek v Povolží a na Urale v úterý potvrdila mluvčí ministerstva vnitra Irina Volková, jeho jméno ani přesný počet obětí, z jejichž smrti ho vyšetřovatelé podezírají, neuvedla.

„V letech 2011-2012 v Povolžském a Uralském federálním okruhu došlo k sérii vražd starších lidí. Neznámý (člověk) uškrtil více než 20 osamělých žen,“ uvedla v prohlášení Volková. Vrah podle ní využíval důvěry penzistek, když se vydával za zaměstnance komunálních nebo sociálních služeb. Jakmile pronikl do bytu, ženy uškrtil a ukradl jejich úspory.

Překvapivá stopa

Server Kommersant píše, že vraždící lupič měl na sobě vždy rukavice a na podlahu rozsypal čisticí prostředky, aby ztížil práci policejním psům. Server Meduza připomíná, že „Povolžskému maniakovi“ je připisováno od 19 do 32 vražd v Kazani, Samaře, Saratovu, Čeljabinsku, Jekatěrinburku a dalších městech. Další zdroje uvádějí, že jeho obětem bylo od 75 do 90 let.

Jak se policii po letech pátrání podařilo přijít na stopu údajnému sériovému vrahovi, zatím není jasné. Volková zmínila, že vyšetřovatelům pomohly vzorky DNA, které odebrali na místech činů. Podle některých zdrojů byl Tagirov už v roce 2009 trestán za krádež.

Policie za informace vedoucí k dopadení „Povolžského maniaka“ nabídla v roce 2017 odměnu tří milionů rublů (přes 866 000 korun). Během let, co ho nemohla dopadnout, se v Rusku spekulovalo, že je buď ve vězení za jiný zločin, nebo už nežije.