Povstalci ovládli dvoumilionovou metropoli Goma v Kongu. Stojí za tím zřejmě Rwanda

Za aktuální bleskovou ofenzívou stojí ozbrojená skupina M23. Ve čtvrtek 23. ledna se přiblížila na několik kilometrů k téměř dvoumilionovému městu Goma. „O víkendu jsme viděli, že boje se blíží k městu nejen ze západu, ale i severu. V neděli už zasáhly tábory a čtvrti na severu města," popisuje pro Český rozhlas šéfka programů Lékařů bez hranic v Severním Kivu Natàlia Torrentová. Kinshasa 7:51 17. února 2025

„I z centra jsme slyšeli výbuchy a střelbu, takže jsme zůstávali zavření doma. V pondělí už boje zachvátily celé město. Neustále jsme slyšeli výbuchy a výstřely.“

Kvůli bojům podle Úřadu OSN pro humanitární záležitosti zahynulo nejméně 900 lidí, skoro tři tisíce bylo zraněných. Přesný počet mrtvých je ale obtížné určit. Každou eskalaci bojů doprovází sexuální násilí i stovky tisíc lidí vyhnaných z domovů.

Na území, o které ozbrojenci soupeří, může podle různých odhadů žít až 15 milionů lidí. Zhruba 5 milionů z nich muselo podle agentur OSN kvůli opakujícím se ozbrojeným střetům opustit – často i několikrát – své původní domovy.

Kongo sužuje násilí už téměř 30 let kvůli bohatým zdrojům zlata, diamantů a nerostů (archivní foto) | Foto: Djaffar Sabiti | Zdroj: Reuters

Otřesné podmínky

Stovky tisíc běženců také přežívají v táborech v okolí hlavního města. „Goma i samotné tábory leží na vulkanické skále, protože Agongo je aktivní sopka a stále čas od času chrlí lávu,“ popisuje Torrentová z Lékařů bez hranic.

„Takže si představte velmi členitý terén plný sopečných hornin, nerovnou půdu, kde na každém vhodném místě stojí stany a malé chýše, často namačkané těsně vedle sebe. Život v táborech je samozřejmě velmi chudý a zoufalý.“

Rebelové z M23 dál ovládají největší město Severního Kivu Gomu a podle zpravodajských agentur směřují do centra Jižního Kivu Bukavu.

„Dlouhodobě se spekuluje o napojení M23 na Rwandu. Ta to také dlouhodobě popírá – v současné době už je to napojení poměrně jednoznačné,“ připomíná politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Bohumil Doboš.

„Rwanda má fatickou kontrolu nad periodami eskalace. Rwandské jednotky se v Gomě přímo účastní bojů. A M23 má velmi moderní a novou techniku, kterou by bez této spolupráce nedostali.“

Rwanda v pozadí

V čele Rwandy stojí už čtvrtstoletí autoritářský prezident Paul Kagame. Jeho režim je pro mnoho západních zemí včetně Česka důležitým africkým partner.

Evropská unie loni s Rwandou podepsala memorandum o vývozu kritických materiálů. Bez vzácných kovů se neobjede výroba elektroniky včetně mobilů, ale ani moderní energetika nebo elektromobily.

Obrovské zásoby kovů, jako je coltan nebo kobalt, nejsou ve Rwandě, ale právě na východě Demokratické republiky Kongo. A velká naleziště mají teď pod kontrolou právě ozbrojenci ze skupiny M23.

Jejich postup do Jižního Kivu by navíc mohl znovu rozkolísat vládu v hlavním městě Demokratické republiky Kongo. „Mohl by znovu zesílit tlak na prezidenta a zvýšit šanci na státní převrat, který by do čela státu mohl přinést osobu, která vyjde Paulu Kagamemu víc vstříc,“ vysvětluje další rovinu konfliktu politický geograf Bohumil Doboš.

