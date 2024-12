Povstalci v Sýrii se nachází pět kilometrů od Homsu, tvrdí organizace. Pokračují v ofenzivě proti Asadovi

‚Nečekali jsme, že to bude takhle vostrý.‘ Dvojice českých turistů dorazila do Gruzie uprostřed protestů

„Chápu, že lidi, kteří chtějí do Unie, a je jich tady většina, budou v ulicích, že to pravděpodobně vydrží stejně, jako to vydrželi Ukrajinci na Majdanu,“ říká český turista Tomáš.