Bánská Štiavnica čeká po požáru na vyčíslení škod. Postižené město navštíví premiér s vládou

Slovensko o víkendu prožilo jeden z nejvážnějších požárů moderní historie. V oblíbené turistické destinaci Banská Štiavnica shořelo několik domů přímo na hlavním historickém náměstí. Nabídky pomoci s obnovou památek už přichází i z Česka - od prezidenta Petra Pavla nebo Národního muzea. Podařilo se zachránit mnohé domy, umělecká díla i písemnosti, ale škody jsou přesto rozsáhlé. Bánská Štiavnica 10:34 20. března 2023

V Bánské Štiavnici shořely střechy zhruba sedmi domů. Banka Lásky, kde požár vznikl, je velmi poškozena. Podzemní prostory a vchod do štol se nejspíše podařilo zachránit. Zachráněn je i hornický archiv.

Špatně je na tom geologické muzeum, které přišlo o část sbírek. Některým domům se zbortila střecha a shořela i horní patra, zbytek promočila voda z hašení.

Banská Štiavnica je zapsaná na seznamu UNESCO. Neštěstí připomíná požár hradu Krásná Hôrka nedaleko Rožňavy. Ten vzplál před 11 lety, shodou okolností také v březnu. Dodnes není rekonstrukce hradu hotová.

Peníze na opravu od státu

Hlavní břemeno za obnovu požárem poničeného města by mohl nést stát. Premiér Eduard Heger připomněl ve vysílání RTVS, že chce být v této otázce aktivní.

„Samozřejmě stát se postará o to, abychom tento klenot kulturního dědictví, který je jako jediné město zapsané na seznamu UNESCO, zachránili co nejrychleji a dali město do původního stavu, aby mohlo nadále fungovat. Aby tam mohl žít turistický ruch,“ řekl k požáru premiér Heger.

Během 14 dní by měla Banská Štiavnica předběžně vyčíslit škody. Následně chce premiér přijet s celou vládou na výjezdní zasedání přímo do postiženého města.

Mezi tím ministři zkoumají možnosti financování z evropských fondů a jsou v kontaktu s UNESCO. Heger chce také poskytnout část peněz z premiérské rezervy.