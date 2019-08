Na chorvatské dálnici v sobotu shořel český autobus. Všech 49 turistů se stihlo dostat ven

V Hongkongu pokračují protesty. V dešti a horku se tísní na 100 tisíc lidí, jejich počet narůstá

„Obyvatele Hongkongu už protesty unavují, je to skutečně to poslední, co si přejí. Je hrozné vedro a prší. Přijít sem se upřímně rovná podstoupení mučení,“ řekl agentuře Reuters student Jonathan.