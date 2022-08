Požár v Saském Švýcarsku stále není pod kontrolou. Problémy činí nárazový vítr a nedostupný terén

Hřensko| 4. 8. |Petr Král |Zprávy z domova

Kvůli pokračujícímu zásahu se do svých domovů stále ještě nemohou vrátit obyvatelé obcí Mezná, Mezní Louka, také části Hřenska. Komplikovali by hasičům průjezd obcemi a mohli by poškodit jejich vozy.