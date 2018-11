Požár na severu Kalifornie má nejméně 77 obětí. Podle hasičů se plameny nepodaří uhasit do konce měsíce

Ničivý požár na severu Kalifornie si podle nové bilance vyžádal nejméně 77 mrtvých. Oznámil to úřad šerifa okresu Butte, podle kterého je pohřešováno takřka tisíc lidí, napsala agentura Reuters. Plameny dosud zpustošily 445 čtverečních kilometrů. Hasiči, kteří mají pod kontrolou 66 procent požáru, předpokládají, že se jim nepodaří oheň uhasit před koncem měsíce. Los Angeles 21:07 19. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Požár na severu Kalifornie, který je znám jako Camp Fire, vypukl 8. listopadu a kvůli suchu a větru se rychle rozšířil. Horké město Paradise, kde žilo 27 tisíc lidí, bylo zcela vypáleno.

Hasiči nyní oznámili, že očekávaný déšť, který by do regionu mohl v tomto týdnu přinést až deset centimetrů srážek, jim v boji s živlem pomůže.

Déšť zároveň zkomplikuje pátrání po obětech požáru. Úřady se mezitím snaží objasnit osudy pohřešovaných, kterých bylo ještě o víkendu 1300. Nyní jich je evidováno 993.

V Kalifornii našli další oběti požáru. Trump zkritizoval místní lesní správu Číst článek

Úřad šerifa sdělil, že bilance nezvěstných se neustále mění a že seznam je třeba vnímat jako soubor neutříděných dat. List The New York Times v této souvislosti poukázal na nepřesnosti nebo na to, že někteří lidé jsou na výčtu několikrát.

Požár trápí i jih Kalifornie, kde si živel vyžádal životy tří lidí. Hasiči v pondělí uvedli, že pod kontrolou mají 94 procent plamenů a že do čtvrtka se jim podaří uhasit i zbytek.

O příčinách obou požárů pátrají vyšetřovatelé. Mezitím některé společnosti, které mají na starosti elektrorozvodnou síť, uvedly, že v době vypuknutí požárů měly v oblastech problémy s vybavením. Firma PG&E sdělila, že pokud živel Camp Fire zavinila její technika, pak případné finanční závazky, kterým bude čelit, její pojištění nepokryje.