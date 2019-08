Na hořící řecké lesy svrhávají vodu italská letadla. Unie aktivovala hasičskou flotilu

S ohněm bojují nebo bojovali hasiči na Kypru, na španělském ostrově Gran Canaria, lesní požár sibiřské tajgy dusí obyvatele některých ruských měst. Hoří i v Řecku, kde na ostrově Euboia evakuovali čtyři vesnice. V živé paměti je navíc tragický lesní požár, který před rokem v červenci zabil 102 lidí. Řecko tak požádalo Evropskou unii o pomoc. Ta proto aktivovala nově vybudovanou hasičskou flotilu rescEU. Atény 20:00 14. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Oheň zachvátil z pondělí na úterý hustý borovicový les na druhém největším řeckém ostrově asi 100 kilometrů od řecké metropole. Atéňané tak dostali pokyn nevycházet a nevětrat. Teploty se v Řecku šplhají ke 40 stupňům, je sucho a fouká silný vítr.

Pro vznik lesních požárů jde o „ideální“ mix, kvůli kterému se oheň rychle šíří. „Ve Středomoří hoří borovicové nebo eukalyptové plantáže, kde je dřeva hodně, pak je to velký oheň,“ řekl Radiožurnálu entomolog Lukáš Čížek, který se zabývá vlivem požárů na životní prostředí.

V Řecku přitom nejde pouze o jeden požár. Hořelo i poblíž Atén na předměstí Peania, na ostrově Thassos a nedaleko města Théby. Za poslední tři dny řečtí hasiči vyjeli k více než 180 lesním požárům.

S ohněm na ostrově Euboia bojuje přes 200 hasičů s pomocí letadel i vrtulníků a snaží se ho udržet dál od obydlených oblastí. „Na Euboji máme plameny vysoké 20 až 30 metrů,“ řekl v úterý podle ČTK v řeckém rozhlase mluvčí hasičů.

V Řecku museli na ostrově Euboia evakuovat čtyři vesnice se stovkou lidí. Snímek je z vesnice Kontodespoti | Foto: Michalis Karagiannis/Eurokinissi | Zdroj: Reuters

Na Euboji sice stále platí stav ohrožení, podle úřadů ale nehrozí bezprostřední ohrožení lidí, uvedla agentura Reuters. „Situace se zdá být lepší a to díky neuvěřitelnému, nadlidskému úsilí udržet požár pod kontrolu,“ řekl místní guvernér řecké Skai TV.

Na hašení se podílely také dva italské požární letouny. O jejich pomoc požádalo Řecko v rámci nového mechanismu rescEU, uvedl řecký zpravodajský server Ekathimerini. Tato nová unijní hasičská flotila má fungovat jako jednotka rychlého nasazení a pomoct státům v okamžiku, kdy sami nestíhají požáry hasit.

Unie vytvořením rescEU zareagovala na tragické lesní požáry v minulém a předminulém roce, na které často evropské státy sami nestačily. Celkově v roce 2017 zemřelo vlivem lesních požárů přes 200 lidí, před rokem přes 100, uvedl server Euractiv.

Země sice mohly požádat v rámci mechanismu civilní obrany o pomoc jiné státy, ta ale byla na dobrovolné bázi. Když tak v říjnu 2017 poprosilo o pomoc Portugalsko, ostatní státy se neodvážily vyslat svou hasičskou techniku. Potýkaly se totiž s vysokým rizikem požárů a bály se, že jim hasiči budou chybět.

Během několika dní tak na severu Portugalska uhořelo 45 lidí. Tento okamžik znamenal zvrat, píše server Euractiv. Bylo potřeba vystavět hasičskou flotilu, která by dokázala pomoc státům bojovat s požáry a zachránit lidské životy.

Za poslední tři dny řečtí hasiči vyjeli ke 182 lesním požárům | Foto: Michalis Karagiannis/Eurokinissi | Zdroj: Reuters

K tomu došlo v květnu tohoto roku. Pět států dalo dohromady své vrtulníky i letadla a vytvořily tak první, ač přechodnou, hasičskou flotilu. Chorvatsko přispělo dvěma letouny, Francie jedním, Itálie i Španělsko poskytlo dvě letadla a Švédsko šest vrtulníků. Evropská komise navíc posílila monitorování a koordinaci při boji proti požárům, proběhla také řada cvičení.

„Byli jsme jako obyvatelé Evropy v šoku, kolik lidí přišlo v posledních letech při lesních požárech od Portugalska po Řecko o život. Evropská solidarita musí spočívat zejména v ochraně občanů a vzájemné pomoci ve složitých dobách,“ řekl předseda komise Jean-Claude Juncker.

Postupně by měla vzniknout plnohodnotná flotila, a to do roku 2025. Unie zaplatí 90 procent pořizovacích nákladů na nové vrtulníky a letadla a 75 procent nákladů na záchranné operace a údržbu. Půjde tak o 136 milionů eur (3,5 miliardy korun) ročně do roku 2020. Poté dojde k navýšení na 200 milionů eur (5 miliard korun).

„Na Euboji máme plameny vysoké 20 až 30 metrů,“ řekl podle ČTK v řeckém rozhlase mluvčí hasičů | Foto: Costas Baltas | Zdroj: Reuters

„Lesní požáry nečekají. Unie a její členské státy spojily síly a uvedly v život systém rescEU, aby chránily své občany a jejich životy,“ řekl komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianides.

„Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným státům, které do této flotily přispěly, a připravily nás tak tím nejlepším způsobem na letošní období lesních požárů,“ dodal.

Ironií je, že Řecko mezi těmito státy chybí. Podle serveru Lifo je hlavním problémem nedostatek použitelných letadel. Atény mají k dispozici pouze pět letounů CL-415 od výrobce Canadair. Další dvě letadla jsou odstavená a továrna, která dodává náhradní díly, je zavřená. Nelze je tudíž opravit.

Unie tak přispěchala na pomoc, aktivovala rescEU a Italové poslali dvě letadla. „Evropská unie stojí za Řeckem během těchto těžkých časů,“ tweetoval komisař Stylianides.

