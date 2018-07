V Aténách uctili památku obětí tragického požáru. Mnozí naštvaní Řekové viní Tsiprasovu vládu

Mělo to být tiché uctění památky obětí tragického požáru v Máti. Nakonec se ale naštvaní Řekové před budovou parlamentu pohádali. Mnoho z nich obviňuje vládu z toho, že neudělala dost, aby smrti víc než 90 lidí zabránila. Na aténském náměstí Syntagma natáčel zvláštní zpravodaj Radiožurnálu Matěj Štýs. Reportáž Atény 13:38 31. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řekyně na smutečním shromáždění v Aténách | Zdroj: Reuters

Je přesně devět hodin a zde na náměstí Syntagma se právě stmívá. Odhadem několik set lidí si navzájem zapaluje svíčky, aby společně uctili památku více než 90 lidí, kteří minulé pondělí zemřeli při požáru v Máti.

Asi padesátiletá Vasiliki se svíčkou v ruce přišla stejně jako ostatní truchlit za všechny lidi, kteří se dočkali podle jejích slov tak strašlivé smrti.

Zároveň ale dodává, že tu není jen kvůli truchlení, ale i proto, že je nespokojená s tím, jak se zachovaly úřady. Řekové kritizují pomalý zásah záchranářů i to, že lidi nedostali včas varování a nestihli tak před plameny hnanými neobyčejně silným větrem utéct.

Kdyby prý vláda zareagovala rychleji a měla připravený plán pro takovou mimořádnou událost, mohla by podle ní být alespoň část lidí ještě naživu. Zmiňuje hlavně na to, že popálení obyvatelé z Máti, kteří uprchli do moře, čekali i několik hodin, než je z vody někdo zachránil.

Svíčku přišel zapálit i šestadvacetiletý George. Teď bydlí v Aténách, ale pochází z Rafiny hned vedle Máti, kde žije jeho matka.

Popisuje, že oheň se zastavil jen jedinou ulici od jejich domu. Zachránili ho bratranci, kteří prý plameny uhasili kýbly s vodou.

George upozorňuje, že jsou tu sice hlavně kvůli uctění památky obětí z Máti, ale přišli i tiše protestovat proti vládě.

Nelíbí se mu to, že politici v televizi prohlašují, že neudělali nic špatně. Že si za všechno můžou lidi sami, protože jejich domy neměly stavební povolení. To je podle něj ale lež, protože ti, co chtěli dům, museli podplatit úředníky, aby přimhouřili oči.

'Tsipras nemá charakter'

Shromáždění svolal bývalý basketbalista Janis Gagalidis, který za potlesku přítomných vstoupil do utvořeného kruhu, v jehož středu bylo srdce ze svíček s datem tragédie 23. 7. Podle výzvy měli na místo dorazit všichni ti, kteří chtějí vzdát tichou poctu zapálenou svíčkou obětem požáru z Máti.

Pietní ticho ale několikrát přerušila hádka, kterou vyvolal jeden z přítomných mužů. Nelíbilo se mu, že si shromáždění natáčí řada kameramanů. Gagalidis musel situaci několikrát uklidňovat. Za to si vysloužil další potlesk přítomných lidí.

Řekové dávají průchod emocím, protože je řada z nich opravdu nespokojená s vládou v čele s premiérem Alexisem Tsiprasem.

Vasiliki nechtěla o ničem diskutovat. Tsipras by měl odstoupit, to by mělo být z jeho strany to nejmenší. Podle ní nemá řecký premiér žádný charakter ani sílu nic změnit a bude se držet na svém místě za každou cenu.

Vasiliki pak dodává, že jim Alexis Tsipras neustále připomíná, že jsou bez jakékoliv ochrany. A bojí se, že by se podobný scénář mohl opakovat.

Lidé na smutečním shromáždění před budovou řeckého parlamentu | Zdroj: Reuters