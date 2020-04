U černobylské elektrárny hoří přes dvacet hektarů lesa. Hasičům se oheň kvůli větru nedaří zvládnout

Izrael zavede od neděle povinné nošení roušek. Vláda také schválila zákaz cestování a vycházení

Zákaz vycházení do vzdálenosti větší než 100 metrů od bydliště pak bude platit mezi středeční 14.00 SELČ do čtvrtečních 6.00 SELČ. Doprava se zastaví v úterý v 19.00 SELČ do pátečního rána.