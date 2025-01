Požár v LA už spálil území velké jako dvě pětiny Prahy. Počet obětí se zvýšil na 11, říká český konzul

Vy nepochybně sledujete aktuální situaci ohledně rozsáhlých požárů. Můžete nám ji popsat?

Situace se opravdu nelepší. Počet obětí se zvýšil na 11 s tím, že je jasné, že jak se postupně podaří vstupovat do míst, které byly zničeny, tak obětí bude přibývat.

Druhá věc, která je pořád špatná, je v tom, že ohně pokračují dál. Překročily pobřežní hory, které oddělují od dalšího hustě obydlené části Los Angeles takzvaného údolí a tam začínají ohrožovat další lidi. Takže se opět rozšířily počty evakuovaných a také varování před možným evakuacemi. Současně meteorologové říkají, že v neděli se zase vrátí prudký vítr.

Hasiči tvrdí, že na to budou připravení. Pod kontrolou ale mají pouze deset procent největšího požáru, který probíhá tady vlastně v principu v jednom z center aglomerace Los Angeles.

Je tedy pravda, že v pátek zas tak moc nefoukalo, ani v sobotu by nemělo, ale v neděli znovu může vítr nabírat na síle?

Doufejme, že to tak nebude, protože opravdu hrozný vítr byl jenom první den. Ale samozřejmě nikdo neví a všichni se samozřejmě bojí. Navíc stále přibývají nová ohniska, což znamená, že požárníci bojují na více frontách. To, co už bylo zničeno, je zhruba území dvou pětin hlavního města Prahy, takže si umíme představit, co to znamená pro požárníky.

Vy jste v pátek v našem vysílání řekl, že některé Čechy požár zasáhl, ale nikdo se na vás zatím neobrátil s žádostí o pomoc. Pořád to platí?

Ano. Já si myslím, že pomoc bude žádaná až ve chvíli, kdy se vrátí domů a zjistí, že třeba nemají doklady a takové věci. Systém tady funguje v desetimilionové aglomeraci.

Vždycky máte nějaké přátele, a když ne, jsou tu evakuační střediska. Čili tu není nikdo, kdo by potřeboval v tuto chvíli takovou tu klasickou pomoc. Turista, který přijde o všechno a chce se vrátit. Nic takového tady neprobíhá. My si myslíme, že tady žije zhruba 10 000 českých občanů, ale to jsou z velké většiny lidé, kteří tu trvale nebo dlouhodobě žijí.

Budoucí americký prezident Donald Trump už našel viníka. Z požárů obvinil demokratického guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma. Znamená to, že už teď rozsáhlé požáry mají politický přesah?

Samozřejmě. Musíme si uvědomit jednu základní věc, že Newsom jeden z kandidátů, kteří by pravděpodobně mohli za Demokratickou stranu jít do voleb v roce 2028. Ono to původně vypadalo, že Joe Biden bude podruhé prezidentem a po něm nastoupí Newsom a pokusí se o získání Bílého domu.

Tím spíš, že v roce 2028 proběhne v Los Angeles i olympiáda. Takže by ta volba, která bude po nich, byla velmi pozitivní a on by byl hrdina, který udělal výbornou olympiádu. Takže není překvapivé, že právě Trump útočí už teď Kalifornie byla navíc tradičně posledních několika desítkách let tou baštou právě demokratů, nikoliv republikánů.

Jak můžou požáry takového rozsahu do budoucna změnit ducha města Los Angeles?

Já si myslím, že docela otřásly tím městem a myslím si, že to město se nad sebou bude muset zamyslet. Na druhou stranu vždycky víme, že obyvatelé se nakonec spojí a začnou bojovat. Třeba vize toho, že za rok a kousek tady budou zápasy MS ve fotbale v roce 2028, olympiáda, bude to, co potáhne Kalifornii dopředu, aby ukázala, že se dokáže i z takové katastrofické situace dostat.