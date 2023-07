V budoucnu bude požárů více, znečištění vzduchu ovlivňuje aktuální počasí, vysvětluje meteorolog

Řádění ohně způsobené zejména takzvaným požárním počasím přináší i zdravotní rizika, lidé prchající na řeckém ostrově Rhodos před ničivými požáry vdechují výrazné množství prachových částic oxidu dusíku, benzo(a)pyrenu či například oxidu uhelnatého. „I krátkodobé vystavení může být nepříjemné – můžeme slzet, kašlat, bolet nás hlava,“ popisuje vedoucí oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jáchym Brzezina. Rozhovor Praha 13:46 25. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řecký kněz si zakrývá tvář, aby se ochránil před kouřem na ostrově Rhodos | Zdroj: Reuters

Pro zdravé lidi asi takové znečistění není krátkodobě nebezpečné, spíš nepříjemné.

Ano, máte vesměs pravdu. Samozřejmě, že v krátkodobém hledisku není ani pro běžnou populaci vhodné, aby dýchali takto vysoké koncentrace znečišťujících látek, nicméně látky se projevují ve vážnějších dopadech až v dlouhodobém aspektu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s vedoucím oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jáchymem Brzezinou

Kterým rizikovým skupinám může dým ze spáleniště působit vážnější zdravotní problémy?

Rozlišujeme náchylnější osoby v populaci, netýká se to jen znečištění z lesních požárů, ale obecně vyšší koncentrací znečišťujících látek, třeba během smogových situací. Jsou to například malé děti, starší osoby, ale také lidé, kteří trpí nějakými chronickými onemocněními dýchací nebo kardiovaskulární soustavy. Třeba astmatici, popřípadě někdo, kdo prodělal infekční nemoc, například zánět průdušek, může být v tu chvíli oslaben.

Jak se kvalita ovzduší mění samotnými vysokými teplotami? Mají na ni vliv?

Vysoké teploty nám ovlivňují zejména koncentrace přízemního ozonu, což je znečišťující látka, která vzniká až v atmosféře, nemá svůj zdroj, a reakce, která v atmosféře vzniká, probíhá mnohem intenzivněji při jasném počasí a vysokých teplotách.

Během horkých jasných dní tak můžeme paradoxně mít i smogovou situaci z důvodu vysokých koncentrací přízemního ozonu, což je trochu proti tomu, co si lidé běžně pod smogovou situací představují.

Hašení požáru na Rhodosu komplikuje vítr i vysoké teploty, meteorologové v Řecku očekávají až 46 stupňů Číst článek

Při nedávných požárech v Kanadě se dostala oblaka prachu až do Evropy. Záleží způsob, jakým se zplodiny šíří, na konkrétních povětrnostních podmínkách?

Ano, je to přesně tak. Počasí obecně nám ovlivňuje kvalitu ovzduší, často je dominantním faktorem v tom, jak se znečištění chová. To znamená, že u kanadských požárů opravdu došlo k tomu, že se kouřová vlečka přes Atlantik dostala až nad území Evropy.

V tomto konkrétním případě se to ale u stanic, na kterých měříme, neprojevilo. Znečištění se totiž pohybovalo vysoko v atmosféře a ne ve zhruba dvou metrech, kde naše stanice měří, co lidé dýchají. To, že se to sem dostane, neznamená, že kouř dýcháme.

Požární počasí

Pokud nejsou požáry v Řecku pod kontrolou a těžko se dá v tuto chvíli odhadovat, jak se mohou dál vyvíjet, je v pořádku, že na Rhodos přibývají další turisté? Co si o tom myslíte?

Toto je čistě můj osobní názor, ale já si myslím, že v tuto chvíli to moc rozumné není. Přijde mi trochu nesmyslné, že jedním letadlem se část lidí evakuuje do České republiky a v opačném směru tím letadlem přilétají další turisté.

To není primárně s ohledem na kvalitu ovzduší, která v těch místech samozřejmě také není úplně ideální. Vést to může k tomu, že i když jsem říkal, že zdravotní dopady nejsou, může to být nepříjemné – můžeme slzet, kašlat, bolet nás hlava. Je tam ale celá řada dalších faktorů, proč si myslím, že to není úplně dobrá varianta.

Turisté opouštějí hořící ostrov Rhodos, do Česka se vrátilo 450 klientů cestovních kanceláří Číst článek

Máte informace, jak dlouho toto počasí, kterému se říká požární, může v Řecku trvat?

Pro vznik požárů je třeba počasí s vysokými teplotami a nedostatek srážek. V kombinaci s vyšší rychlostí větru se požár šíří lépe, což bylo na Rhodosu splněno. Podle předpovědi by měly teploty zůstávat na vysokých hodnotách a mělo by být víceméně jasno, takže v tomto směru zatím výraznější změnu neočekávám. Požáry by tudíž mohly dál pokračovat.

Zatímco u nás se zdá, že už je situace příznivější, a takzvané požární počasí, tedy extrémní sucho a vysoké teploty, spíš ustupuje.

Ano, je to tak. Od dnešního dne, kdy se výrazně ochladilo, začalo pršet, je změna velice rychlá. Ještě včera na většině našeho území bylo riziko šíření požárů na nejvyšším stupni, dnes a zítra se už pohybujeme na druhém konci škály.

Dokážeme říct, jak to bude s požáry do budoucna? Bude jich přibývat?

Obtížně se určuje, do jaké míry je konkrétní požár výsledkem toho, že se nám mění klima. Co ale můžeme říci je, že do budoucna se očekávají vyšší počty dnů s velmi vysokými teplotami.

Existují na to modely, které jasně předpokládají, že bude do budoucna více vln veder, a to samozřejmě s sebou přináší vyšší riziko jak vzniku, tak potom šíření požárů. Takže ano, můžeme říci, že do budoucna bude požárů více, přestože se to u jednotlivých konkrétních požárů obtížně klasifikuje.