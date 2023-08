Francouzští hasiči dostali pod kontrolu rozsáhlý požár. Na jihu země vyhnal z kempů tisícovky turistů

Hasiči v noci na úterý evakuovali kvůli požáru na jihu Francie tři tisíce lidí z kempů. Plameny se jim mezitím podařilo dostat pod kontrolu. Oheň ale spálil 500 hektarů a poničil několik domů a podniků. Na místě stále zůstávají stovky hasičů, kteří kontrolují případná nová ohniska. Plameny poničily obce a letoviska u španělských hranic u města Perpignan, která jsou turisticky oblíbená a část z nich je přímo u moře. Od stálého zpravodaje Paříž 21:41 15. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči předchází vzniku dalších ohnisek | Zdroj: Profimedia

Oheň na 500 hektarech poničil jeden z evakuovaných kempů, spálil několik domů, podniků a firem. Hašení komplikoval nejen velmi silný vítr, který v nárazech dosahoval 80 kilometrů za hodinu, ale také velmi vysoké teploty, které se blížily 40 stupňům Celsia a pro tuto oblast příznačné sucho.

Ve Francii hořelo zařízení pro handicapované, jedenáct lidí při požáru zemřelo. Příčina není známá Číst článek

Část evakuovaných lidí se mohla vrátit do kempů, které byly méně poškozené. Stovky z nich ale strávily noc v tělocvičnách, kam je převezli hasiči.

Turisté se shodují, že se požár šířil velmi rychle. Starosta jedné z poškozených obcí popsal situaci jako katastrofickou a mluvil o tom, že ještě nikdy v historii nečelilo jeho městečko tak silnému požáru. K ostražitosti vyzýval lidi v této oblasti i francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin.

Na místě dohromady zasahovalo 650 hasičů, záchranáři z okolních oblastí a i několik hasicích letadel a vrtulníků.

Klidnější léto

Francie se loni v létě potýkala s rekordně horkým a suchým počasím, kdy silné požáry tehdy spálily přes 70 000 hektarů. I přes aktuálně uhašený požár je ale letošní situace lepší a klidnější.

Plameny zatím spálily menší plochu než loni v létě. Za to Francie vděčí červnovým a červencovým dešťům, které zmírnily sucha. Zároveň také podle deníku Le Figaro francouzské úřady investovaly podstatně víc do dřívějších zásahů, výjezdů hasičů a do techniky.

‚Ti, kteří spásají oheň.‘ V Kalifornii opět nasazují stáda koz jako ochranu před lesními požáry Číst článek

Loňské léto působí ve Francii jako strašák. Lidé si dávají v přírodě větší pozor na odhazování cigaretových nedopalků a někteří zemědělci upravili svoji pracovní dobu. V nejvyšších teplotách pracují méně proto, aby snížili riziko vznícení prostřednictvím obráběcí techniky.

Ta totiž může třeba narazit na kameny, přeskočí jiskra, a pak se plamen na vysušeném poli šíří daleko rychleji.

I přesto meteorologové varují, že vlny veder nejsou ve Francii ještě u konce a mohou se znovu vrátit. Sezona lesních požárů tak může ještě trvat. Obvykle sice končí v září, ale s klimatickými změnami se stále víc upozorňuje na to, že hasiči musí zůstat pozoru delší dobu, protože požáry mohou přijít kdykoliv.