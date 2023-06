Pod kontrolou, ale ne uhašené. Hasičům na východě Kanady pomohl déšť, ohně by se neměly dále šířit

Hasiči ve východokanadské provincii Nové Skotsko o víkendu zažili po několika extrémně náročných dnech jistou úlevu, když jim v boji se sérií lesních požárů pomohl vydatný déšť. Po týdnu se jim podařilo zastavit šíření ohňů u provinční metropole Halifaxu a někteří z tisíců evakuovaných obyvatel se mohli vrátit domů, informovala zpravodajská společnost CBC. Ottawa 12:16 5. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V blízkosti Halifaxu během posledního květnového víkendu vypukly dva požáry | Foto: MCpl Genevieve Lapointe | Canadian Armed Forces | Zdroj: Reuters

Nové Skotsko se podobně jako celá Kanada potýká s nebývale silným začátkem sezóny lesních požárů. Podle regionální vlády se jich od začátku roku rozhořelo 190, zatímco za celý loňský rok jich evidovala 157. Premiér provincie Tim Houston minulý týden situaci označil za bezprecedentní.

Tisíce evakuovaných a desítky kilometrů spáleného lesa. Východ Kanady stále sužuje série požárů Číst článek

V blízkosti Halifaxu během posledního květnového víkendu vypukly dva požáry, které si vyžádaly evakuaci zhruba 20 tisíc lidí a zničily nebo poškodily na 200 budov. Žádné oběti místní úřady neevidovaly.

V neděli po vydatném dešti regionální správa přírodních zdrojů oznámila, že požáry jsou zcela pod kontrolou. To neznamená, že jsou uhašené, hasiči už ale nepředpokládají, že by se mohly dál šířit. Evakuovaní se tak mohou začít vracet do svých domovů.

Podle Houstona o víkendu v Novém Skotsku zbývalo pět aktivních požárů, zatímco před víkendem úřady evidovaly riziko šíření plamenů na 14 místech.

Posily z USA

Ani s příchodem deště však hasiči nedokázali ihned zkrotit požár, který se rozhořel na samém jihozápadě provincie a postupně zachvátil území o 250 kilometrech čtverečních. Stal se tak největším, jaký kdy Nové Skotsko zaznamenalo.

Na místě zasahují i posily ze Spojených států. V okrese, kde hoří, zůstanou v pondělí a v úterý zavřené školy.

Kouř z požáru v Tantallonu stoupá nad domy v nedalekém Bedfordu | Foto: Eric Martyn | Zdroj: Reuters

S lesními požáry bojují také další kanadské provincie, na východě Québecu se kvůli nim v pátek muselo evakuovat kolem deset tisíc lidí lidí.

Úřady v druhé největší zemi světa evidovaly na začátku víkendu 214 požárů, z nichž 93 nebylo pod kontrolou. Součet spálené půdy letos dosáhl už 27 tisíc kilometrů čtverečních, což odpovídá asi třetině rozlohy České republiky.