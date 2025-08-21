Požáry letos v zemích Evropské unie spálily už přes milion hektarů. Je to nejvíce od sledování statistiky
Požáry letos v zemích Evropské unie spálily už přes milion hektarů, což je nejvíce od začátku sledování této statistiky v roce 2006. S odvoláním na data z unijního systému EFFIS to ve čtvrtek uvedla agentura AFP, podle níž jde o území větší než Korsika. Odpovídá také třeba ploše Jihočeského kraje. Nejpostiženější jsou Španělsko a Portugalsko, kde plameny dohromady zničily více než 677 000 hektarů.
Podle údajů EFFIS zatím požáry zasáhly 1 016 681 hektarů, tedy 10 167 kilometrů čtverečních, čímž byl podle AFP překonán rekord z roku 2017, který činil 988 524 hektarů.
Vedle Španělska a Portugalska, kde nadále zuří desítky požárů, největší zasaženou plochu hlásí Rumunsko (126 047 hektarů), Itálie (71 059 hektarů) a Řecko (46 873 hektarů).
Procentuálně největší část rozlohy jednotlivých zemí letos požáry spálily v Portugalsku (2,99 procenta), na Kypru (2,3 procenta) a ve Španělsku (0,8 procenta).
Pokud jde o Česko, neuvádí EFFIS žádný údaj o požáry zasaženém území pro letošní rok. Podle AFP bere totiž v potaz jen požáry, které spálily nejméně 30 hektarů. V průměru let 2006 až 2024 v Česku postižená rozloha činila 83,2 hektaru.