Oheň přišel náhle. Před smrtícími plameny prchali lidé do moře, někteří se ve vlnách utopili

Řadu lidí při požárech v Řecku zachránil jen skok do moře a plavání co nejdál od břehu, napsala v úterý agentura AP s odvoláním na svědectví několika přeživších. Podle nich oheň přišel náhle. Skupina přátel se musela dát na útěk. Když se dostali na pláž, skočili do moře. A protože se dusili štiplavým kouřem, byli nuceni plavat dál od břehu. Kvůli kouři ale pořádně nevěděli kam.

