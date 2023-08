V Řecku shořelo několikrát větší území než obvykle. Letošní trend zatím kopíruje rekordní rok 2007

Hlavním předpokladem velkých ohňů je ale dlouhodobé teplé a suché počasí. A nebýt globální změny klimatu, vlny veder, jež zasáhly v červenci Evropu, by byly krajně nepravděpodobné. Vědci z Imperial College v Londýně spočítali, jak moc horko zhoršili lidé vypouštěním skleníkových plynů. Lidská aktivita podle nich způsobila, že sedmidenní nejvyšší průměrné teploty byly v jižní Evropě o 2,5 stupně Celsia vyšší, než kdybychom oxid uhličitý, metan, ozon a další skleníkové plyny nevypouštěli.

Zkusili také vyčíslit pravděpodobnost takových veder. Při současném klimatu se podle nich horka podobná těm letošním budou v jižní Evropě vyskytovat asi jednou za deset let, v Severní Americe jednou za patnáct let a v Číně jednou za pět let.