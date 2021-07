Severozápad USA za pokračujících požárů čekají další vedra. Už by ale neměla přinést nové rekordy

Měsíc po bezprecedentní vlně veder se severozápad Spojených států připravuje na další horké dny, kdy budou podle předpovědí teplotní maxima dosahovat 40 stupňů Celsia. Oblast se potýká s dlouhodobým suchem a nové oteplení by mohlo zkomplikovat boj s desítkami požárů, které v posledních týdnech od Kalifornie po Kanadu zničily stovky budov, vyhnaly z obydlí tisíce lidí a vyslaly kouř až na východní pobřeží USA. Portland 19:48 29. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lesní požár v Kalifornii. | Foto: David Swanson | Zdroj: Reuters

V posledních dnech počasí hasičům relativně přálo, neboť v regionu panovaly chladnější a vlhčí podmínky a objevoval se i občasný déšť. I díky tomu se dařilo potlačovat šíření některých z největších aktivních požárů na americkém území, píše agentura AP. Ten úplně největší, Bootleg Fire na jihu státu Oregon, se tento týden nijak dramaticky nerozrůstal a hasiči jej ve středu měli více než z poloviny pod kontrolou.

Nová vedra podle meteorologů nebudou tak vážná jako ta z konce června, kdy například v oregonském Portlandu naměřili 46 stupňů Celsia a ještě dál na sever v kanadském Lyttonu padl celostátní rekord v podobě 49,5 stupně. Nyní předpověď pro Portland slibovala páteční maximum těsně pod čtyřicítkou, zatímco dál ve vnitrozemí by mohla být nejteplejším dnem sobota, kdy se očekává až 41,5 stupně.

Deník The New York Times podotýká, že ačkoli zřejmě víkendová horka nepřinesou nové rekordy, „mohla by stačit na způsobení dalšího utrpení a zdravotních problémů v oblasti, kde klimatizace není standardním vybavením a kde obyvatelé nejsou zvyklí na to snášet po sobě jdoucí dny spalujícího vedra“. Rekordní vlně veder z minulého měsíce úřady na severozápadě USA připisují stovky úmrtí, podobně jako na jihozápadě Kanady.

Úřady zodpovědné za boj s lesními požáry se zase obávají dalšího šíření plamenů. V několika státech na západě USA panuje v důsledku dlouhodobého sucha vysoké riziko vzniku požárů a už nyní zde hoří desítky větších ohňů. Místní sezona požárů se v posledních letech prodlužuje, k čemuž podle vědců přispívají klimatické změny. Kvůli nim je americký západ výrazně teplejší a sušší než před 30 lety.

Požár Bootleg Fire zažehnutý bleskem hoří v přírodní rezervaci Fremont-Winema National Forest už více než tři týdny a zachvátil zónu o rozloze asi 1675 kilometrů čtverečních. Více než z poloviny obehnané bezpečnostními prvky bylo také největší aktivní ohnisko v Kalifornii nazvané Dixie Fire. Požár, který spálil na 900 kilometrů čtverečních půdy severně od Sacramenta, ale podle AP tento týden stále ohrožoval více než 10 tisíc obydlí.

Zhoršení aktivity požárů se obávají také v kanadské provincii Britská Kolumbie, kde za příznivějších podmínek v posledních dnech počet aktivních ohnisek klesl pod 250. S návratem vysokých teplot a nízké vlhkosti tento týden místní protipožární úřad pozoroval „agresivní chování“ některých ohňů, uvádí zpravodajská společnost CBC.

V provincii zuří čtyři desítky významných požárů, z nichž ten největší se nachází severozápadně od města Kamloops. Mluvčí úřadu BC Wildfire Service ve středu uvedl, že ani po měsíci aktivity není pod kontrolou a narostl na rozlohu skoro 655 kilometrů čtverečních.