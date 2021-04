‚Krok, který zachrání životy.‘ 175 osobností vyzvalo USA k uvolnění patentů vakcín proti covidu-19

Přes 175 laureátů Nobelovy ceny a bývalých vrcholných vládních představitelů vyzvalo Spojené státy, aby pozastavily platnost patentů vakcín proti covidu-19. Krok by podle nich přispěl k větší výrobě preparátů a rychlejšímu očkování, a to hlavně v chudších zemích, napsal ve středu deník Financial Times.

Praha 7:37 15. dubna 2021