Pozemní invaze do Gazy? Proti Izraelcům hraje na straně obránců všechno, říká velitel z Afghánistánu

Izraelská armáda přichází do nové fáze boje s palestinským teroristickým hnutím Hamás. V Pásmu Gazy teď operují izraelské pozemní síly. Na co se musejí izraelští vojáci připravit? „Při boji ve městě musejí počítat s tím, že proti nim na straně obránců hraje úplně všechno. Zrádný je zejména rozsáhlý tunelový systém pod Gazou," říká válečný veterán, někdejší velitel operační skupiny SOG v Afghánistánu Lumír Němec pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 17:02 29. října 2023

V Gaze jde o hustě zastavenou, docela malou a teď už podle některých snímků zcela rozbombardovanou oblast. Na co se tam musejí izraelští vojáci připravit? Podle našeho reportéra na místě Štěpána Macháčka jsou zatím pouze na okraji Gazy a jsou hlášeny přestřelky.

Boj ve městě je velmi těžký pro každou armádu. V podstatě můžete zvolit taktiku, kterou užívají Rusové na Ukrajině, to znamená „rozmlátíme všechno bez ohledu na civilní ztráty a pak tam vejdeme“, nebo můžete postupovat opatrně a šetřit lidské životy.

Ale ve městě musíte počítat s tím, že proti vám hraje na straně obránců úplně všechno. Každé okno, každá střecha, protože si nepřátelé mohou vybudovat obranné pozice, znají prostředí.

V Gaze je to ještě umocněné tím, že tam existuje obrovská síť podzemních chodeb, které různě ústí. Takže se třeba může stát i to, že se jim ti teroristé objeví za zády.

Je to tedy velmi rizikové. A myslím si, že hlavně na straně Izraele hraje obrovskou roli těch 220 rukojmích, kteří se nacházejí někde v pásmu Gazy. Izrael se snaží dělat všechno pro to, aby přežili. To jsou všechno faktory, které hrají proti Izraelcům, a Izraelci proto postupují velmi opatrně.

Boj v tunelech

Zastavil bych se u těch tunelů pod Gazou. Jak se dají zničit? Jak se v nich dá bojovat s co nejmenšími ztrátami? Je na to nějaký systém?

Je to strašně těžké, protože si musíte uvědomit, že je pod tou zemí tma a vy máte v podstatě dvě možnosti. Buď tam půjdete a budete používat termovizi, ale budete mít velkou šanci, že přehlédnete nástražný výbušný systém, anebo tam půjdete za světla, ale obránci vás uvidí.

Neznáte prostředí, jak už jsem říkal, bude tam spousta nástražných výbušných systémů, určitě i pastí, takže ideální je ty tunely ničit pomocí výbušnin, odpalovat je a vůbec do nich nechodit.

Ale vzhledem k tomu, že je velká pravděpodobnost, že v tunelech budou rukojmí, tak do nich izraelští vojáci budou muset jít a nemůžou to ničit všechno, protože pak by mohli zabít i rukojmí. Takže je to velké dilema a pro vojáky je to svým způsobem těžké.

Jak obtížné je v takovém terénu vše správně lokalizovat?

Primárně je to o informacích. Musíte mít informace a v okamžiku, kdy získáte informace, že se daná osoba nachází v tom a tom domě nebo na tom a tom místě, tak jste dneska pomocí chytrých zbraní schopni udělat bodový zásah s minimálními ztrátami na civilním obyvatelstvu. Ale musíte mít k tomu informace.