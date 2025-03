Pozitivní fotografie a společný zpěv. KLDR vítá turisty, ale jen ty z Ruska. Volný pohyb nemají

Po čtyřech letech pandemie koronaviru se v únoru 2024 otevřely hranice Severní Koreje. Přijet do ní však mohli jen zájemci z Ruska. Od první výpravy na začátku února loňského roku do uzavřené země, které vládne diktátorský režim Kim Čong-una, vycestovalo na dovolenou 1500 Rusů.

Na první cestu do „přátelské země“, jak o KLDR mluví ruská cestovní kancelář, se vypravilo 98 lidí. Běžné cestovatele doplnili novináři, cestovní agenti nebo studenti sportovní školy, uvádí server Global Voices. Cesta, kterou Rusům o rok dřív doporučil i ministr zahraničí Sergej Lavrov, však měla několik pravidel.

Skupina dostala vládou předem schválený program, od kterého se nemohla odklonit. Byla na něm návštěva muzea a cirkusu, jízda metrem, cesta k moři i do hor do nového lyžařského střediska Masikryong. Alexandera Fedosova, který byl součástí skupiny, překvapilo, jak je středisko s deseti sjezdovkami různých délek a obtížností moderní.

Ruští turisté ale zmiňovali i jiný poznatek – všudypřítomnou severokorejskou hudbu, která hrála velmi nahlas, i opakující se tváře. „Někteří návštěvníci si stěžují, že je na sjezdovce neustále doprovází stejně odění severokorejští lyžaři,“ píše server Global Voices.

Doprovod, který byl vždy v okolí skupiny, tvořila severokorejská průvodkyně ovládající ruštinu a jeden hlídač. Skupina se musela držet pohromadě a nesměla se průvodcům vzdálit, což museli návštěvníci stvrdit podpisem. Důvodem měla být údajně příhoda, kdy ruští turisté opustili bar a šli bez doprovodu zpět na hotel. Přestože jim samotným žádné potrestání nehrozí, následky by mohly nést doprovázející Severokorejci.

Další pravidla se týkají materiálů z cest, které by chtěli návštěvníci zveřejňovat. „Nahrávejte jenom fotografie a videa, která přispívají k pozitivnímu rozvoji turismu v Severní Koreji,“ cituje z pravidel Global Voices.

Rusové se také nedostanou do obchodů, kam smí běžní Severokorejci. V těch specializovaných, kde musí platit zahraniční měnou, si ale mohou pořídit místní verzi Lega, ze které jde složit severokorejská raketa.

KLDR buduje turistický průmysl už desítky let, první cestovní kancelář pro zájemce ze socialistických zemí otevřela země už v 50. letech minulého století. Rusové začali jezdit až o třicet let později, kdy se vztahy mezi Severní Koreou a Sovětským svazem zlepšily. Země byla až do pandemie ale otevřena turistům i ze západních zemí, ročně přijelo do KLDR až sedm tisíc cizinců. Po úmrtí amerického turisty Otto Warmbiera v roce 2017 vydaly Spojené státy zákaz pro cesty do KLDR.

Letos v únoru se možnost cesty do KLDR otevřela i dalším turistům ze západních zemí. Po pár týdnech ale severokorejský režim rozhodl o pozastavení těchto cest. Bližší důvod Pchjongjang neuvedl.