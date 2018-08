‚Ustoupili jsme vlně hejtů.‘ Duhové vlajky vydržely na tramvajích v polské Poznani jen jeden den

Duhové vlaječky, symbol LGBT sociálního hnutí, se na poznaňské městské hromadné dopravě vůbec poprvé objevily v pátek. Tramvaje měly jezdit vyzdobené dva dny až do sobotního večera, kdy ulicemi půlmilionového města projde Pochod hrdosti.

Vlaječky na tramvaje umístil dopravní podnik poté, co s organizátory pochodu uzavřel smlouvu - za umístnění praporků zaplatila pořadatelská Grupa Stonewall jako za reklamu.

'Vlna hejtu'

Hned v pátek ale vlaječky vzbudily odpor části řidičů i cestujících. „Z jedné strany lidé takovou iniciativu chválí. Zaznívá, že je Poznaň otevřeným městem. Z druhé strany se objevily pobouřené reakce,“ řekla médiím mluvčí podniku Iwona Gajdzińská.

V pátek večer pak mluvčí liberálnímu deníku Gazeta Wyborcza řekla, že se vlaječky staly cílem „vlny hejtů“.

„Věděli jsme, že přijetí toho kroku může být kontroverzní, ale nečekali jsme to, co se stalo. Od rána nás zavalovaly telefonáty a maily. Mně také volali lidi a řeknu jen to, že jsem byla urážena,“ popsala mluvčí.

„Ustoupili jsme, protože městská komunikace je pro lidi a většina reakcí byla negativních. Objevila se též prohlášení, že dokud budou praporky na tramvajích, nebudou do nich lidé nastupovat,“ dodala Gajdzińská.

Duhové vlajky se svolením města dál vlají a visí v ulicích, kterými v sobotu projde poznaňský průvod. Ten se letos ve městě koná už popatnácté, letos má být podle organizátorů z Grupy Stonewall největší v historii.

Duhové praporky visí už několikátý den i v Praze. Stejně jako v Poznani se i v Česku vyvrcholí karnevalovým průvodem týdenní festival Prague Pride, který půjde z Václavského náměstí do sadů na Letné.

Na Čechově mostě duha pic.twitter.com/kUSTby1B1u — Filip Harzer (@HarzerF) 10. srpna 2018