Prach, střepy, spoušť. Lidem na Ukrajině pomáhají po ruských útocích české organizace zasklívat okna

S místními koordinátory organizace Člověk v tísni jsme přijeli na jedno z předměstí Charkova, které bylo těžce poznamenáno ruským ostřelováním nebo bombardováním. V domech nejsou žádná okna, jsou zde pouze provizorní OSB desky. Právě zasklívání oken je jedním z projektů pomoci.

Zasklívací práce se nezastavily ani za zvuku vzdušného poplachu, který se od rána rozezněl několikrát. „Člověk v tísni pomáhá dodávkou nových oken. A majitelům bytů poskytujeme také finanční podporu na opravu jiných škod, jako jsou opravy dveří nebo ostění, nadpraží a parapetů, tedy špalet,“ říká pro Radiožurnál Jevhen, charkovský koordinátor organizace Člověk v tísni. Dodává, že okna se kupují u místních výrobců.

Paní Vika ukazuje byt, ve kterém okno vyrazila tlaková vlna. Poškozené je sklo i rám, takže se bude muset kompletně vyměnit. „Drony přiletěly přímo k nám a zasáhly sousední dům. Tlaková vlna rozbila okna i dveře a to všechno nám vmetla dovnitř. Dokonce vyrazila i zámek ve dveřích. Většinu škod se snažíme opravit sami, ale město nám poradilo, abychom vás požádali o okna,“ popisuje Vika.

Na sídlišti není jediný dům, který by nenesl stopy po ruském útoku. Některé byty jsou dokonce doteď vyhořelé a nedá se v nich bydlet. V jiných ale žijí lidé, prozrazuje to pověšené prádlo za okny.

‚Utíkejte, letí další‘

„Dítě se dívalo na televizi a jen tak tak jsme stačili vyběhnout do chodbičky, kde jsme uslyšeli druhý výbuch. Najednou se všechno zaplnilo bílým cementovým prachem, který se valil odevšad, i z digestoře,“ popisuje dronový útok na charkovském sídlišti paní Alina.

„Vzduchem letěly naše dveře, okna. Slyším, jak soused hrozně kleje a křičí: ‚Utíkejte odsud, další letí.‘ Ve strachu a v šoku jsme rychle vyběhli,“ vzpomíná.

Paní Alina a její syn v pyžamech, oslepení bílým prachem seběhli po střepech do sklepa. „Potom jsme slyšeli hodně výbuchů a mysleli jsme si, že ještě něco přiletělo. Ukázalo se ale, že explodovala auta na plyn, která pak shořela na prach,“ přibližuje.

„Vrátili jsme se do bytu pro morče a kocoura, ale ten se mi v šoku vytrhnul, poškrábal mě a utekl nahoru. Našli jsme ho a znovu sešli dolů. Venku všechno hořelo a hasiči požár dlouho nemohli uhasit. Ve sklepě jsme stáli po kotníky ve vodě. Bylo to strašné. Saze se mísily s prachem, do toho brečely děti. To moje taky,“ vypráví paní Alina.

Do bytu se vrátila pro základní věci, ale našla jen spoušť. „Nebylo vidět, svítili jsme si telefony, protože vypnuli proud. Všechno se válelo v jedné změti – kusy závěsů, záclon, omítky, oken a mezi tím naše věci,“ nastiňuje, co prožila.

„Zachránila nás chodbička. Kdybychom zůstali v této místnosti, v lepším případě by nás pořezaly střepiny. Uklízeli jsme tu asi měsíc a půl a spoustu věcí jsme museli vyhodit, ale lidi nám pomohli. Za nová okna a dveře jsme vám nesmírně vděční, protože to už bylo nad naše síly,“ líčí.

Společnost Člověk v tísni takto pomohla od začátku ruské agrese v roce 2022 už více než 7000 domácností.

Paní Alina se v průběhu útoku vracela pro morče a kocoura | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas