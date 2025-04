Pračka na lidi je neuvěřitelně příjemný zážitek, tvrdí japanolog. Co je k vidění na Expu v Ósace

Expo se připravovalo zhruba tři roky. Jste překladatel, tak jste se toho svým způsobem také zúčastnil?

Když jsme nabízeli spolupráci kanceláři generálního ředitele jako Česko-japonská společnost, že bychom mohli pomoci s nějakou komunikací v Česku, tak tam jsme přišli do kontaktu. A když bylo potřeba nějaké ad hoc tlumočení, tak ano, tímto způsobem jsem se toho dotknul.

Japonské prezentace by měly být hodně velkým vhledem do budoucnosti. Co tam uvidím?

Třeba bijící srdce připravené z kmenových buněk velikosti tři centimetry, které ještě není použitelné pro transplantace, ale z tohoto materiálu se japonským vědcům podařilo udělat třeba záplaty na různá srdeční onemocnění. Uvidíte tam svítící tabák, který by v budoucnosti mohl nahradit osvětlení v místnostech. Ale uvidíte tam třeba i možnosti výroby elektrické energie ze solárních panelů, které nejsou vidět. Jsou v oknech.

Nebo se zaměřují na prezentaci toho, jak vyrábět co nejnutričnější potraviny na co nejmenším prostoru s co nejmenším zdrojem energií. A úplná pecka je to, jak je výstaviště otevřené i pro postižené. Celý pavilon Health care se zaměřuje na péči, kterou jednoho dne budeme potřebovat všichni – bublinkami je možné v pračce na lidi umývat i ležící pacienty.

Mám si představit něco jako automyčku?

Nikoliv, automyčka to není. Navazuje to na Expo v Ósace 1970, kde byla instalovaná pračka na lidi a byla velice populární. A dnes je zdokonalená, je to takový robot, který vás vloží do lázně. Můžete se toho i přímo účastnit, ale je o to velký zájem, musíte být vylosovaná, mít velké štěstí. Ale kdo se toho zúčastnil, tak popisuje, že to je neuvěřitelně příjemný zážitek.

Potkávání se je možná to důležité, co se teď děje na světové výstavě. Vnímají to tak Japonci?

Vnímají to tak. Přípravy začínaly někdy v roce 2018 a nikdo netušil, kam se věci posunou a co potká svět. Japonský premiér je ve Vietnamu, kde řeší cla amerického prezidenta na Asii. V Šanghaji probíhá autosalon, kde japonský výrobce automobilů komunikuje s čínským výrobcem umělé inteligence, a daly tyto dvě věci dohromady.

Jsou to kroky, které by byly před pár lety nepředstavitelné. A Expo je tím pádem platformou, kde celý svět hledá řešení toho, co se globálně děje. Tam se mohou potkat tváří v tvář, tam mají prostor a tam i prezentují svoje technologie, kterými si mohou pomoci a najít nová odbytiště.

A jaké reakce jsou na český pavilon? Trefili jsme se Japoncům do vkusu?

Česko podpořilo Japonsko jako pořadatelskou zemi a Japonci za to byli velice vděční. Česko byla první země, která se přihlásila k tomu, že chce mít pavilon typu A – tedy ten, který si sama navrhne, postaví a vybaví. A Japonci z toho byli nadšení. Česko dostalo asi nejlepší možné místo, které na výstavišti je, s krásným výhledem na moře. Češi dokončili pavilon včas, zvenku je nádherný a před zahájením Expa ve většině médií toto všude rezonovalo.

