‚Přátelé Izraele nesnesli snímky hladovění.‘ Pomoc do Gazy se obnovila po zahraničním tlaku, uznal premiér

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí připustil, že nedělní rozhodnutí jeho kabinetu umožnit dovoz humanitární pomoci do Pásma Gazy souvisí s tlakem, který na Izrael vyvíjeli jeho spojenci. Izraelská armáda v pondělí zároveň vyzvala k evakuaci obyvatele Chán Júnisu, druhého největšího města v pásmu. Informovala o tom agentura AP. Tel Aviv/Gaza 19:43 19. května 2025

Palestinci prchají poté, co izraelská armáda vydala příkaz k evakuaci z východního Chán Júnisu | Foto: Hatem Khaled | Zdroj: Reuters

Ve videoprohlášení zveřejněném na sociálních sítích Netanjahu uvedl, že spojenci, včetně některých senátorů, vyjádřili obavy v souvislosti se „snímky hladovění“. Premiér také řekl, že „největší přátelé Izraele“ (aniž je jmenoval) uvedli, že je jedna věc, kterou „nesnesou“, a to „snímky hladovění, masového hladovění“.

„To je pro nás nepřijatelné a nebudeme vás moci podporovat,“ prohlásili podle Netanjahua. „Abychom dosáhli vítězství, musíme ten problém nějak vyřešit,“ vysvětlil izraelský premiér s tím, že dodávky pomoci do Gazy budou „minimální“, a neupřesnil, kdy budou obnoveny.

Izrael od 2. března znemožňuje přísun jakýchkoliv dodávek do Pásma Gazy, včetně humanitární pomoci, přičemž dlouho tvrdil, že v oblasti je potravin dostatek z období před vyhlášením blokády.

Cílem tohoto postupu bylo podle vlády vyvinout tlak na palestinské teroristické hnutí Hamás, aby propustilo zbývající rukojmí. Agentury OSN a mezinárodní organizace ale opakovaně varovaly, že snižující se zásoby potravin, léků, pohonných hmot a čisté pitné vody způsobí v Pásmu Gazy humanitární katastrofu a hladomor.

20 kamionů

Nejmenovaný zdroj z OSN agentuře AP sdělil, že v pondělí by mělo do Pásma Gazy přijet 20 kamionů s potravinami. Činitel neměl povolení hovořit s médii a informaci sdělil pod podmínkou zachování anonymity. Fotograf AP na izraelské straně přechodu viděl nejméně tři kamiony s humanitární pomocí, které však později přejely zpět do Izraele.

„Izrael dnes umožňuje vjezd nákladních vozidel s dětskou výživou do Gazy,“ řekl v pondělí podle agentury AFP Eden Bar Tal z izraelského ministerstva zahraničí s tím, že „v následujících dnech Izrael umožní vjezd desítkám vozidel s pomocí“.

Na otázku novinářů, kolik kamionů v pondělí do Pásma Gazy vjelo, odpověděl mluvčí ministerstva Oren Marmorstein, že přesný počet musí být ještě ověřen. „Záměrem je vjezd významného počtu v nadcházejících dnech,“ dodal.

Izraelská změna postoje přišla v době, kdy židovský stát v pásmu zahájil novou rozsáhlou pozemní operaci, během níž má v plánu zmocnit se Gazy, vysídlit statisíce Palestinců a získat kontrolu nad distribucí pomoci na tomto území, píše AP.

Podle Izraele jde o cestu k tomu, jak přimět Hamás, aby přistoupil na příměří podle izraelských podmínek. Netanjahu v pondělí uvedl, že plán zahrnuje „převzetí kontroly nad celým Pásmem Gazy“. Zatímco obě strany nepřímo jednají o možném příměří, není jasné, zda dosáhly nějakého pokroku.

Evakuace Chán Júnisu

Izraelská armáda přitom zveřejnila výzvu k evakuaci pro obyvatele Chán Júnisu na jihu pásma a pro okolní oblast. Armádní mluvčí Avichaj Adrají zveřejnil v arabštině výzvu na sociálních sítích s tím, že celá oblast bude pokládána za „nebezpečnou bojovou zónu“.

„Musíte se okamžitě evakuovat na západ do oblasti Mavásí,“ napsal ke grafice znázorňující oblast, pro niž platí evakuační nařízení.

Boje v Pásmu Gazy pokračují, armáda uvedla, že v posledních 24 hodinách v pásmu zasáhla 160 cílů, včetně skladišť zbraní a podzemní infrastruktury. Při izraelských úderech v pondělí zahynulo nejméně 52 Palestinců, uvedla AFP s odvoláním na tamní civilní obranu.

Podle informací AP armáda při ranním zásahu v Chán Júnisu, který podle palestinských obyvatel provedla v přestrojení za vysídlené Palestince, zastřelila vůdce ozbrojeného křídla Výborů lidového odporu (PRC) Ahmada Sarhána a zadržela jeho ženu a dítě. Podle Násirovy nemocnice bylo při této razii kromě Sarhána zabito nejméně pět dalších lidí.

Izrael zahájil ofenzivu v Pásmu Gazy 7. října 2023 v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Od té doby bylo při izraelských útocích podle pondělních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které ovládá Hamás, zabito více než 53 000 Palestinců a přes 121 000 dalších bylo zraněno.

Rozsáhlé oblasti hustě zalidněného území o rozloze menší než Praha izraelské útoky zcela zdevastovaly a přibližně 90 procent z 2,3 milionu obyvatel vyhnaly z domovů, často i opakovaně.