Pravé neštovice sužovaly lidstvo o tisíc let déle, než si vědci mysleli. Po Evropě je roznesli Vikingové

Pravé neštovice jsou dnes už přes 40 let zcela vyhubené, předtím ale patřily mezi jeden z nejvražednějších virů, alespoň pro lidi. Jak ukazuje nový výzkum, neštovice byly součástí lidských životů mnohem déle, než se dosud předpokládalo a přenašeči po celé Evropě byli Vikingové. Skandinávie 19:28 25. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle historiků však zatím není jasné, zda pravé neštovice zabíjely i Vikingy. (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Podle nového článku publikovaného ve vědeckém časopise Science se pravé neštovice začaly šířit někdy na počátku středověku ve 4. století po rozpadu Římské říše. Podle analýzy DNA se podařilo najít přímý důkaz nákazy okolo roku 600 našeho letopočtu. Zkoumání dat ukazuje, že k šíření nákazy docházelo nejspíše ještě dříve.

Archeologové našli v bývalé škole v Kutné Hoře studnu z 16. století, keramiku a doklady o těžbě stříbra Číst článek

V Evropě byly pravé neštovice velmi rozšířené mezi populací už okolo roku 1000, kdy je šířili právě Vikingové. Zatímco v této době je běžné, že přenosné nemoci napříč zeměmi a kontinenty šíří turisté letadly, ve středověku bylo cestování mnohem méně rozšířené. Tím, kdo cestoval byli Vikingové, kteří podnikali výbojné výpravy na lodích.

Okolo roku 860 se dostali až do dnešního Istanbulu. A právě v obdobích před jejich příjezdy se virus nenachází, tudíž je pravděpodobné, že jej sem zavlekli právě oni. Podle historiků však zatím není jasné, zda pravé neštovice zabíjely i Vikingy, kteří je přenášeli. Jisté však je, že to byl jiný kmen neštovic než dnes. To se zjistilo díky analýze zubů 13 různých zachovalých těl.

Je možné, že tehdejší kmen nebyl tak nebezpečný, zjistit by se to dalo jen vzkříšením původního kmene neštovic. Podobný výzkum by byl teoreticky možný, ale i komplikovaný, protože nemoc je obzvlášť nebezpečná. Právě proto ji Světová zdravotnická organizace ve spolupráci se všemi členskými státy v 70. letech 20. století vyhubila.